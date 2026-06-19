韓国プロ野球（KBO）のロッテジャイアンツが元DeNAの京山将弥投手（27）を放出した。19日までに韓国メディア「スポーツ朝鮮」などが報じた。

京山は近江（滋賀）から16年ドラフト4位でDeNAに入団。18年4月1日のヤクルト戦でプロ初登板初先発初勝利し、同年6勝を挙げた。最速155キロの直球を武器とした本格派だが、昨季1軍登板がなく戦力外通告を受けた。

その後、今季から韓国プロ野球で新たに導入された「アジア枠」でロッテに入団。アジア枠はこれまでの外国人選手3人とは別に、アジア野球連盟（BFA）加入の国・地域の選手とオーストラリアの選手を1人獲得することができる。

ただ、ロッテでは救援起用も10試合で防御率7・59と結果を残すことができず2軍落ち。「スポーツ朝鮮」によると、2軍では先発にも挑戦したが不振だったという。

ロッテは京山に代わり飯村将太投手を獲得。飯村は霞ケ浦、桜美林大を経て九州三菱自動車でプレー後、台湾の社会人チームでプレーしていた。

「アジア枠」をめぐっては元西武の田村伊知郎も成績不振で5月末に斗山ベアーズからリリースされた。