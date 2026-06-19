町内会を退会したのに、回覧板で「行事不参加者は罰金」と請求されてドン引き…。辞めた後も地域のルールに従う“義務”はあるんでしょうか!? 「近所の目」が怖くて泣き寝入りしそうですが、理不尽な出費を防ぐ“正しい対処法”を教えてください！

町内会を退会していれば、原則として行事不参加の罰金を払う必要はない

町内会や自治会は、多くの場合、住民が任意で参加する団体です。つまり、法律で必ず加入しなければならないものではありません。

そのため、退会が正式に成立している場合は、町内会の内部ルールに従う義務は原則としてありません。行事への参加を求められたり、不参加を理由に罰金を請求されたりしても、退会後の人に当然そのルールが及ぶとは考えにくいです。

例えば、町内会の夏祭りや清掃活動、防災訓練などは、基本的には会員同士で運営する活動です。そのため、すでに退会している人に対して、行事に参加しなかったことを理由に罰金を求めるには、事前の合意や明確な根拠が必要になります。したがって、回覧板に「不参加者は罰金」書かれているだけでは、退会者に支払い義務が生じるとはかぎりません。



退会後でも支払いが必要になる費用はある

ただし、町内会を退会すれば、地域に関する費用をすべて拒否できるとはかぎりません。注意したいのは、町内会費と共益費の違いです。

町内会費は、行事、親睦活動、広報、役員活動などを運営するための費用で、退会後は原則として支払う必要はありません。一方で、共益費は、住民が共同で使う設備や場所の管理にかかる費用を指します。例えば、ごみ集積所の維持費や防犯灯の電気代、私道や共有施設の管理費などが該当することがあります。

つまり、請求された費用の名目が「罰金」なのか、「共用設備の管理費（共益費）」なのかで考え方は変わります。単に行事に参加しなかったことへの罰金であれば、退会者に請求する根拠は弱いでしょう。ただし、地域のごみ置き場などを利用している場合は、管理費の負担を求められる可能性があります。



回覧板で罰金を求められたときの確認ポイント

回覧板に「行事不参加者は罰金」と書かれていた場合、すぐに支払うのではなく、まず自分が対象者に含まれるのかを確認しましょう。町内会を退会済みであれば、退会届を出した日、受理された日、会費を止めた時期などを整理しておくと安心です。

次に、罰金の根拠を確認します。町内会の規約に書かれているのか、総会で決まったのか、会員だけを対象にしているのかを聞いてみましょう。その際は、感情的な言い方を避け、「退会後のため、自分が対象になるのか確認したい」と伝えるのがおすすめです。

もし請求が続く場合は、書面やメモで記録を残してください。日時や相手の名前、請求された金額、罰金を求められた理由、支払期限などを残しておくと、あとで相談しやすくなります。これは、口頭だけでやり取りすると、認識の違いが起きやすいためです。



町内会退会後のトラブルは書面と相談先で落ち着いて対応しよう

町内会を退会している場合、原則として行事不参加の罰金を払う必要はないと考えられます。ただし、ごみ集積所や防犯灯など、地域で共同利用しているものに関する費用は、別の負担として扱われる場合があります。

大切なのは請求の中身を確認することです。行事に参加しなかったことへの罰金なのか、ごみ集積所や防犯灯などを維持するための費用なのかによって、取るべき対応が変わるためです。退会日や規約、費用の名目を確認しておけば、請求に応じる必要があるのか、断ってよいのかを判断しやすくなります。

話し合いで解決しない場合は、市区町村の自治会担当窓口、消費生活センター、法律相談などに相談するのも一つの方法です。地域の人間関係は今後も続くため、無理に一人で抱え込まず、記録を残しながら冷静に対応しましょう。



出典

最高裁判所 令和7年4月16日判決言渡 令和5年（ワ）第273号 使用権確認請求事件 口頭弁論終結日 令和7年1月29日

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー