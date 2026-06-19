空いてる“高速道路”で「追い越し車線」を走り続けてたら、友人に「反則金6000円だよ」と言われました。「20kmまでセーフ」と聞きましたが、基準はありますか？ 混んでなくても違反になるのでしょうか？

そもそも追い越し車線とは？

一般的に、高速道路の片側2車線以上の道路には、「走行車線」と「追い越し車線」があります。道路交通法では、車両は原則として最も左側の車線を通行しなければならないとされています。そのため、追い越すのではなく、通常の走行時に利用するのは最も左側の走行車線です。

追い越し車線は、前方の車を追い越すために一時的に利用する車線です。あくまで追い越しを行うための車線であり、「すいているから走り続けるための車線」ではありません。



通行帯違反とは？

追い越し車線を必要以上に走り続けると、「通行帯違反」に該当する可能性があります。通行帯違反とは、道路交通法で定められた通行帯のルールに従わずに走行する行為です。普通車の場合、反則金は6000円、違反点数は1点となっています。



高速道路がすいていても言い訳にならない

「追い越し車線を走っていたけど周りに車がほとんどいなかったから問題ないのでは？」と思う人もいるでしょう。しかし、通行帯違反の判断では、道路が混雑しているかどうかは本質的な問題ではありません。

重要なのは、「追い越しのために追い越し車線を利用しているかどうか」です。たとえ交通量が少なくても、前方に追い越す車がいない状態で追い越し車線を走り続けている場合は、通行帯違反と判断される可能性があります。



なぜ追い越し車線を走り続けてはいけないの？

追い越し車線を常時走行する車が増えると、本来追い越しをしたい車が利用しにくくなります。また、後方からより速い車が接近した際に無理な車線変更が発生しやすくなり、事故のリスクが高まるかもしれません。

高速道路では一般道よりも走行スピードが速いため、小さな判断ミスが重大事故につながる可能性もあります。そのため、交通の流れを円滑にし、安全性を確保する目的で通常は走行車線を走り、追い越すときだけ追い越し車線を利用するというルールが設けられているのです。



違反となる距離の基準はある？

「追い越し車線を何キロ走ったら違反になるの？」と疑問に思う人もいるでしょう。「2キロまではセーフ」などといわれることもありますが、道路交通法には「1キロ以上で違反」「5分以上で違反」といった具体的な距離や時間の基準は定められていません。たとえ数十メートルであっても検挙される可能性はあるでしょう。



違反を避けるにはどう走れば良い？

高速道路では、基本的に走行車線を利用することを意識しましょう。前方の車を追い越す必要がある場合のみ追い越し車線へ移動し、追い越しが終わったら速やかに走行車線へ戻るのが正しい利用方法です。交通量が少ない場合でも、この原則は変わりません。



まとめ

高速道路の追い越し車線は、前方車両を追い越すために一時的に利用する車線です。道路がすいている場合でも、追い越しが終わった後も走り続ければ通行帯違反に該当する可能性があります。

普通車の通行帯違反は反則金6000円、違反点数1点の対象です。また、「何キロ走ったら違反」という明確な距離基準はなく、実際の交通状況などを踏まえて判断されます。高速道路では走行車線を基本とし、追い越しが終わったら速やかに戻ることが大切だといえるでしょう。



出典

e-Gov法令検索 道路交通法

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表

警視庁 交通違反の点数一覧表

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など