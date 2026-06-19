５月３１日に死去した菅原洋一さん（享年９２）の長男で、作曲家・歌手の菅原英介さんが２４日、２５日に東京・練馬文化センター大ホールで開催の日本歌手協会恒例「夏まつり 歌まつり２０２６」に出演することが１８日、決定した。英介さんは２５日夕の部に出演。当初このイベントに出演予定だった洋一さんにかわり、亡き父の出世作「知りたくないの」を思いを込めて歌う。

英介さんは「お父さんそっくりの温かみあふれる歌声」と評判で、ＣＤ発売に菅原さんのコンサートでのゲスト出演やテレビ共演。さらに、菅原さんの「ビューティフルメモリー」の作曲などでも活躍している。英介さんは「永年お世話になった全国の皆さんへ感謝の想（おも）いを込め、父を思い起こしながら精いっぱい歌いたいと思います」とコメントした。

２４日夕の部ではクミコが「今日でお別れ」を、菅原さんと当日デュエットすることになっていた伍代夏子が「アマン」を司会の合田道人・日本歌手協会理事長と歌唱。２５日昼の部では、本年度の「日本歌手協会名人賞」を受賞する倍賞千恵子が競作した「忘れな草をあなたに」を歌って菅原さんをしのぶ。

合田とともに、２４日夕は小柳ルミ子と２５日昼は川中美幸、夕は工藤夕貴が司会を担当。各回出演者が異なり３公演で１３０曲ほどの歌声が披露予定。主な出演者は協会会長の田辺靖雄はじめ、美川憲一は復活のステージを見せ、８８歳の大津美子が「ここに幸あり」を元気に歌唱する。他にも、由紀さおり、武田鉄矢率いる海援隊、伊東ゆかり、山本リンダ、アグネス・チャン、瀬川瑛子、大川栄策、香西かおりらが出演する。