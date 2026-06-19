プロボクシング帝拳プロモーションは19日、トリプル世界戦を含む興行「U−NEXT BOXING 6」を7月20日に両国国技館で開催すると発表した。

WBA世界バンタム級正規王座決定戦では同級1位・増田陸（28＝帝拳、10勝9KO1敗）が同級2位の元WBC世界フライ級王者・比嘉大吾（30＝志成、21勝19KO3敗3分け）と対戦。12戦目で世界初挑戦となる増田は都内で会見し「3月のドネア戦に勝って世界挑戦権を手に入れてから、この日に向けて練習を頑張ってきた。しっかりクリアして必ず世界チャンピオンになりたいという思い。ご期待ください」と引き締まった表情で話した。

ジムの大先輩で元WBC同級王者・山中慎介氏と同じ一撃必殺の左ストレートが武器。“神の左の継承者”と期待され、3月15日の前戦では元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）に8回1分12秒TKO勝ちし、王者への挑戦権を手にしていた。「とても大きな自信になった。内容的には反省、課題があったがこの期間で練習に取り組んできた」と今月上旬には千葉県内での走り込み合宿を終え、すでにスパーリングを開始。「疲労はあるが心はワクワクしている」と高揚感を口にした。

同王座は前WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）が14日、正規王者アントニオ・バルガス（29＝米国）を6回KOで下し、獲得。ただロドリゲスが次戦は他団体王者との統一戦か、階級を上げて世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）との試合を予定しており、WBAバンタム級王座の防衛については不透明な状況。そのためWBAからは休養王者・堤聖也（角海老宝石）と増田による王座決定戦の指令が出ていたが、前戦で鼻骨骨折した堤の状態が良くないとの連絡を受け、WBAの指令により増田対比嘉の正規王座決定戦が決定したという。

正規王者が存在する中で行われる、異例の王座決定戦となったが増田だが「前回の試合で挑戦権を獲得した中で世界王座挑戦に向けて練習をやってきた。自分としては目標や道を信じてこのベルトに挑戦する意気込み」と目の前に並んだ黒のベルトを前に決意を示した。帝拳ジムの浜田剛史代表によると、ロドリゲスは決定戦が行われるまでに、返上を含めて同王座の意向を決断すると言う。

王座を争う比嘉については「楽観的に見えてとても繊細な選手」と評価した。勝てば23年8月の日本同級タイトルマッチで敗れた、堤聖也へのリベンジ戦にもつながる。「まずはこのベルトを懸けて比嘉選手と試合して勝つことが一番」と今後については多くは語らなかったが「ドネア選手に勝って、今回比嘉選手と試合をする。その中で見えてくるのものが誰なのかは試合に勝って当日のリングの上で発言したい」。世界のベルトを巻いてから“標的”への宣戦布告を予告した。