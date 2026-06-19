モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が19日までに自身のインスタグラムを更新。“スタイルが盛れると評判”のチビTシャツを着た姿を披露した。

「XCI NOT YOUR ANGELチビT 前回も最初に完売した大人気チビTの新作も出ます なによりスタイルが盛れると評判です！！笑 @xci__official」と、チビTシャツ姿の写真をアップ。

「週末のポップアップ行くよって連絡たくさん嬉しいです DMいただいてますがフォロワーさんも大歓迎なので気軽に遊びに来てください」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「スタイル抜群でお洒落で可愛い」「美しくて素敵です」「べっぴんさん」「とても綺麗です」「かわいい」などの声が寄せられている。

南は、2014年に「PACIFIC FAIRIES」としてレースクイーンデビュー。23年から「Weds Sport Racing Gals」として活動。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H86。足のサイズは24センチ。血液型B。趣味はアニメ鑑賞。特技は少林寺拳法。