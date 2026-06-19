タレントのSHELLY（42）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。昨夏から移住したオーストラリアの美容院事情を語った。

同番組に、淡いブルーの髪色で登場したSHELLY。現地では自然体の人が多いため、地毛のナチュラルな髪色に戻すことを考えているといい、その理由を「色を入れてることに意味を期待されちゃうというか」と吐露。信念や考えを期待されてしまうそうで、「ちょっとだけ東京と感覚が違う」と説明した。

そして移住先の美容院事情を聞かれ、「全然違います」とSHELLY。美容師のプロフィルには「LGBTQ＋にフレンドリーです」「どんな人でも受け入れます」などと表記されており、「こういう頭にする人っていろんな感性の人が多いので、そういう人にとって“うちは優しいですよ”ていうのが凄く書いてある」と解説した。

また「みんな美容師さんは凄い明るいし、優しいし、“全受け入れ”の人が多い」と伝えたが、入店後の流れについては「だいたい一緒です」と回答。「アンジャッシュ」児嶋一哉の「“かゆい所はございますか？”は」との質問には「それは聞かれないんですよ」と残念がったが、「予約の時に、ちょっとだけお金を払わなきゃいけないっていうのはあります。10パーセントとか」と語っていた。