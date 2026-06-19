トヨタ「シエンタ」改良へ

トヨタを代表するコンパクトミニバン「シエンタ」が、近く一部改良を受ける見通しとなりました。発売から時間が経つ中でも注目度は高く、この動きに対してSNSやネット上では早くも期待の声が広がっています。

シエンタは初代が2003年、2代目が2015年、そして現行の3代目が2022年に登場し、長く支持されてきたモデルです。

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ボディサイズは、全長4260mm×全幅1695mm×全高1695〜1715mmと5ナンバー枠に収まり、歴代モデル同様の日常で扱いやすい大きさが維持されています。

そのサイズ感に加えて、3代目の外観は「シカクマル」をテーマにした柔らかな造形が特徴で、視界確保にも配慮したデザインが採用されています。

内装は水平基調のインストルメントパネルが広さを感じさせ、2列目の居住性も向上しています。

また、パワートレインは1.5リッター直列3気筒ガソリンエンジンと、同エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドの2種類を設定しています。

いずれもCVTを採用し、5人乗りと7人乗りをラインナップ。ガソリン車は2WDのみで、AWDの設定はありません。

さらに、2025年8月には電動パーキングブレーキやブレーキホールド機能が追加され、ハイブリッド「Z」（5人乗り）をベースにしたカスタムコンプリートカー「ジュノ」も登場しました。

グレードはガソリン／ハイブリッドともに「X」「G」「Z」の3種類で、価格（消費税込）はガソリン車が207万7900円〜277万3100円、ハイブリッド車が243万9800円〜332万2000円となっています。

こうした流れの中で、シエンタはまもなく3度目の一部改良を迎える可能性が高まっています。

都内販売店の担当者は「公式発表はまだですが、2026年夏ごろに改良モデルが出る可能性は高い」と話し、発売から4年目に入るタイミングを踏まえると、内外装の一部見直しが行われるとの見方が強まっています。

担当者によると、ボディカラーの改訂はほぼ確実とみられ、これまでの小改良と同様に新色追加や一部廃止が予想されます。

また、ヘッドライトのオートレベリング義務化に合わせ、ライト周辺のデザインが調整される可能性にも触れています。

一方で、装備の大幅な刷新は見込みにくいようです。「前回のような大きなアップデートではなく、価格改定への対応が中心になると思います」と担当者は話します。

2026年2月のヤリスの一部改良ではアドバンスパークが廃止されており、シエンタでも同様の装備整理が行われる可能性があります。

そのうえで「数万円程度の値上げになる可能性もあります」と述べ、価格調整の動きも示唆しました。

発売時期については「例年どおりなら2026年7〜8月ごろで、予約はその1か月ほど前から始まるはずです。6月にはもう少し具体的な情報をお伝えできると思います」としており、今後の続報が待たれます。

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ユーザーからは、今回の改良に向けてさまざまな声が寄せられています。

「サイズ感がちょうどいい」「街中で扱いやすい」といった現行モデルの良さを評価する声が多数みられ、そのうえで「細かいところが良くなるなら歓迎」「普段使いしやすいまま進化してほしい」といった意見もありました。

その一方で、「値上げが気になる」といった慎重な意見もあり、価格や装備のバランスを気にする声も一定数見られました。

なお、シエンタのライバルであるホンダ「フリード」も2026年夏ごろに一部改良が予定されているとされ、コンパクトミニバン市場は今年後半にかけてさらに動きが活発になりそうです。

シエンタの改良内容がどのような形で示されるのか、引き続き注目が集まります。