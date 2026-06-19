モト冬樹、最高月収明かす「ブーム的なことがあって」 現在は“2億超え”豪邸に暮らす
タレントのモト冬樹（75）が、19日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55）に出演。最高月収を明かした。
【写真】2億超えの大豪邸！大きな“レモンの木”を公開したモト冬樹
番組ではコーナー「有名人ハウス探偵！誰の家ナン？」を放送。陣内智則と西尾由佳理アナが、40畳LDKがある2億円超えの大豪邸を訪問。そこの家主の正体を探った。
自宅は白を基調とした2階建て、16年前の結婚を機に住み始めたという。陣内と西尾アナは、約1300万円という「BMW・ALPINA」をはじめ、自宅にある高級品にびっくりしていた。
推理のための一つのヒントとして、陣内が「最高月収」を家主に質問。「ブーム的なことがあって、俺らがやってることが。その時は結構良かった」とぼかした家主だったが、さらに陣内が1000万円より上か下かと踏み込むと、悩みながら「まあそれくらいかな」と最高月収が1000万円だったことを明かした。それを聞いた西尾アナは「月!?」「すごいですね…」とあ然としていた。
このほかにも、ゆかりの品々がヒントとして提示され、スタジオでクイズを実施。正解発表では、ギターを手にモト冬樹が登場した。
【写真】2億超えの大豪邸！大きな“レモンの木”を公開したモト冬樹
番組ではコーナー「有名人ハウス探偵！誰の家ナン？」を放送。陣内智則と西尾由佳理アナが、40畳LDKがある2億円超えの大豪邸を訪問。そこの家主の正体を探った。
自宅は白を基調とした2階建て、16年前の結婚を機に住み始めたという。陣内と西尾アナは、約1300万円という「BMW・ALPINA」をはじめ、自宅にある高級品にびっくりしていた。
このほかにも、ゆかりの品々がヒントとして提示され、スタジオでクイズを実施。正解発表では、ギターを手にモト冬樹が登場した。