世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。

【画像を見る】日本独自の進化を果たした国民食「ソーセージパン」5位～1位をイッキ見!

MBS清水麻椰アナウンサーが「ソーセージパン」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。

【5位】極太ソーセージが全体の約半分を占める 肉が主役の大満足パン

【4位】食べ飽きない味わいと軽さを追求 隠れた主役のソースにプロも感動

【3位】ピリ辛の「チョリソーソーセージ」がやみつきに！世界観が変わるおいしさ

【2位】「パンの味」部門1位 ソーセージとの相性も抜群でプロも「本当に大正解」

【1位】「全体の味」1位 コスパも申し分ない最強ソーセージパン

「日本独自の進化を果たした国民食」をスゴ腕パン職人たちが徹底チェック！

今回は、調理パンの王道「ソーセージパン」12商品を比較。

チェックポイントは、

①ソーセージの満足度

②ソーセージの味

③パンの味

④コストパフォーマンス

⑤全体の味

5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

審査には、東京・高輪の超人気店「ブーランジェリー セイジアサクラ」の朝倉誠二さんと、数々の大会で日本一に輝く岡山県のベーカリー「SOL BAKERY」の重冨朋子さんという、スゴ腕パン職人が協力した。

ソーセージパンについて、朝倉さんは「ヨーロッパではパンにウインナーソーセージを挟むという文化ですが、日本はパンとソーセージを一緒に焼き込む。ほかの国ではなかなか見られない日本独自の進化を果たした国民食です」と解説。評価ポイントとしては、「ソーセージと生地の一体感」だと語った。

忖度なしにひたすら「ソーセージパン」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【5位】極太ソーセージが全体の約半分を占める 肉が主役の大満足パン

第5位は、ファミリーマートの『フランクロール』（税込210円 ※番組調べ ※沖縄では販売していません）。

最大の特徴が、「ソーセージの満足度」で部門1位となった極太ソーセージ。なんと、ソーセージが全体のおよそ半分の割合を占めている。

プロ2人も、「フランクがジューシーなこと！しっかりとうまみも残っているので、ソーセージを食べるためのパンみたいな感じ」（朝倉さん）、「生地をソーセージに巻いていることで、ソーセージのうまみを全部パンに閉じ込めている。全体のバランスも良くてすごくおいしいです」（重冨さん）と絶賛。清水アナも「お肉が主役」と納得の、肉のうまみが存分に楽しめる“THEソーセージパン”だ。

【4位】食べ飽きない味わいと軽さを追求 隠れた主役のソースにプロも感動

第4位は、山崎製パンの『まるごとソーセージ』（税込172円 ※番組調べ）。

審査した3人を感動させたのは、ソースのおいしさ。オリジナルマヨソースはマヨネーズにからしを加えたもので、程よい酸味と辛みが効いている。

清水アナも「結局、このソースを食べたくてこれを食べてるところがあるんですよね」というほど、食べ飽きない味わいと軽さを追求したソースが隠れた主役として、パンとソーセージをつないでいる。重冨さんもこれには「最強です」とうなった。

【3位】ピリ辛の「チョリソーソーセージ」がやみつきに！世界観が変わるおいしさ

第3位は、デイリーヤマザキの『YBS ポークチョリソーソーセージパン (チリタコス＆マスタード).』（税込189円 ※番組調べ）。

今回試した12商品の中で唯一、辛い味が特徴の「チョリソーソーセージ」を使用。「ソーセージの味」部門では１位を獲得した。

重冨さんは「チョリソーの辛味とタコスのうまみ・辛味が合わさって、最高においしいです」「やみつきになる」と絶賛。

しかも、辛いだけでなく、ポーク100％のうまみ・食感もあいまって、プロも脱帽する完成度に仕上がっている。朝倉さんも、「チョリソーをおいしくしたら、これだけ世界観が変わるんだっていう。すごいですね」と、目を見張った。

【2位】「パンの味」部門1位 ソーセージとの相性も抜群でプロも「本当に大正解」

第2位は、NewDaysの『粒マスタードマヨソースのあらびきポークウインナー』（税込165円 ※番組調べ）。

「パンの味」部門1位に選ばれたパンは、北海道産生クリームを加えたNewDays自慢のしっとり生地。その味わいは、「この生地をソーセージに持ってくるんだっていうことにびっくりしました。食パンでもいいぐらいの生地だなと思います」（重冨さん）と、プロを驚かせた。

またパンとソーセージの相性も抜群で、朝倉さんは「しっとりとしたパン生地に、パリッとした皮のソーセージ。これは本当に大正解ですね」と称賛した。

【1位】「全体の味」1位 コスパも申し分ない最強ソーセージパン

そして第1位は、ローソンの『あらびきソーセージパン』（税込160円 ※番組調べ ※地域により商品仕様・価格が異なります）。

パンはもちもち＆ふわふわで、口溶けも最高。重冨さんも「ソーセージパンでこのパンのクオリティはやばいですね」というほど。小麦粉の一部を中力粉にして、水あめを加えることでパサつきを抑え、抜群のもっちり感を生み出している。

さらに、シャキシャキたまねぎが入ったオリジナルのマヨソースが絶妙なアクセントに。

「全体の味」は1位。ほかの部門も9点以上で、「コストパフォーマンス」も申し分なしの最強ソーセージパンが総合１位に輝いた。

100円台から手軽に買える「ソーセージパン」。ランキングを参考に、ソーセージとパンが織りなすさまざまな味わいを食べ比べてみてほしい。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年6月13日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）