１３００年以上の歴史を持つとされる岐阜市の「長良川鵜飼（うかい）」で、市が観覧船事業の高級化を進めている。

２０２２年度から高級観覧船３隻の運航を開始し、今夏は豪華寝台列車「ななつ星ｉｎ九州」のデザイナーが手がけた新造船を投入する。貸し切り料は一晩４０万円。インバウンド（訪日外国人客）誘客を念頭に、ブランド力を高めて集客増を図る。（岐阜支局 沢村宜樹）

船体に岐阜県産の高級木材コウヤマキなどが使われ、可動式のテーブルやイスが配置された最高級観覧船「鵜一（ういち）」（長さ１２・５メートル、幅２・４メートル、高さ２・３メートル）。３０人乗りの一般観覧船と同じ大きさながら定員は１２人以内と、ゆったりとした空間が特徴だ。建造費は通常の倍以上の約４０００万円かかった。

「日本一贅沢（ぜいたく）な川遊び」をテーマに、貸し切り料は従来の高級観覧船の約１６万円（１５人乗り、通常期）の２・５倍に設定。船頭が複数乗り込み、１人は「コンシェルジュ」として乗船客に鵜飼いの歴史などを解説する。鵜匠（うしょう）が乗る鵜舟が横一列となってアユを追い込む「総がらみ」を鵜一に向かって行うなど、一般の観覧船にはない特別サービスを行う。

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高級路線への転換は、集客てこ入れの一環だという。市によると、乗船客は１９７３年度の約３３万人をピークに減少傾向で、２０２５年度は８万５４７３人と４分の１に落ち込んだ。

その中で光明となっているのが外国人客の存在で、２５年度は５４７９人と、同一手法での統計が残る０９年度以降で最多。既存船をベンチシート付きに改造した３隻の高級観覧船が外国人客から人気を集めているという。市は鵜一を新造するとともに、２７隻の一般観覧船についても座敷ではなくイスに座れるよう順次改造中で、客層のさらなる拡大を狙う。

市の鵜飼観覧船事業は来年度、直営となって１００周年の節目を迎える。柴橋正直市長は「岐阜の鵜飼が特別だと感じていただけるよう、価値と魅力の向上にしっかりと取り組みたい」としている。

高級路線、各地で続々

インバウンドに人気の水上観光を豪華にして満足度を高める取り組みが近年、各地で盛んだ。

兵庫、徳島県境の鳴門海峡で発生する「鳴門の渦潮」を観光船で見物する「うずしおクルーズ」では昨年から、１４人限定の貴賓室利用プランを提供。専用デッキから混雑なく渦潮を眺め、淡路瓦の箸置きの土産などもついている。料金は中学生以上６０００円（税込み）と通常の倍だが、運営会社の担当者は「だんだん人気が出ている」と話す。

川下りを手がける「水郷柳川観光」（福岡県柳川市）は、オリジナルカクテルや箏（こと）の生演奏を楽しめる特別プランを４月から始めた。世界的バーテンダーの長友修一さんが腕をふるい、国指定名勝の料亭旅館「柳川藩主立花邸 御花」での食事付き。基本料金は２５万円（税込み）で、１組４人の利用があった。担当者は「満足してもらえた様子だった。将来的にはインバウンドにも来てもらえれば」と期待している。