“1児の母”日テレ郡司恭子アナ、素麺アレンジレシピに反響「家にあるものでできる」「オリーブオイルと白だしの組み合わせ真似します」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが6月18日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの素麺アレンジ料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳日テレアナ1児の母「オリーブオイルと白だしの組み合わせ真似します」家にあるものでできる素麺アレンジ
郡司は「キッチンタイム終了 週2回くらい、2000-2200が作り置き時間です」と日々の家事スケジュールの紹介とともに、料理の写真を投稿。綺麗に盛り付けた素麺の上に、たっぷりのしらすやミニトマト、海苔を美しくトッピングした夏らしい涼やかなメニューを披露しており「白だし・オリーブオイル・お塩 しらす・のり・トマト これだけで美味しいお素麺」とレシピについても詳しく紹介している。
この投稿には「シンプルなのに凄く美味しそう」「オリーブオイルと白だしの組み合わせ真似します」「最高の夏メニュー」「家にあるものでできる」「食欲無いときでもパクパク行けそう」などとコメントが寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、同年12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
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【写真】35歳日テレアナ1児の母「オリーブオイルと白だしの組み合わせ真似します」家にあるものでできる素麺アレンジ
◆郡司恭子アナ、素麺のアレンジメニュー披露
郡司は「キッチンタイム終了 週2回くらい、2000-2200が作り置き時間です」と日々の家事スケジュールの紹介とともに、料理の写真を投稿。綺麗に盛り付けた素麺の上に、たっぷりのしらすやミニトマト、海苔を美しくトッピングした夏らしい涼やかなメニューを披露しており「白だし・オリーブオイル・お塩 しらす・のり・トマト これだけで美味しいお素麺」とレシピについても詳しく紹介している。
◆郡司恭子の投稿に反響
この投稿には「シンプルなのに凄く美味しそう」「オリーブオイルと白だしの組み合わせ真似します」「最高の夏メニュー」「家にあるものでできる」「食欲無いときでもパクパク行けそう」などとコメントが寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、同年12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
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