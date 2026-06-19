「今日好き」河村叶翔、ノーメイク＆ガチノーマル風呂上がりツヤ肌ショットに反響「綺麗すぎ」「努力家でかっこいい」
【モデルプレス＝2026/06/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた河村叶翔が6月16日、自身のInstagramとInstagramストーリーズを更新。ノーマルメイクショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身イケメン「綺麗すぎ」ノーメイク＆ガチノーマル風呂上がりツヤ肌ショット
河村は「ノーメイクノーマル挑戦 垢抜けし続ける」「お風呂上がりガチノーマルです。肌頑張って治してます」とつづり、風呂上がりのショットを公開。ノーメイクで、ウインクしている姿を披露している。
この投稿にファンからは「ドアップウインクで心臓止まるかと思った」「無加工なのに綺麗すぎ」「努力家でかっこいい」「ネックレス素敵」「本当に尊敬する」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。河村は相塲星音（あいば・りのん）と「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身イケメン「綺麗すぎ」ノーメイク＆ガチノーマル風呂上がりツヤ肌ショット
◆河村叶翔、風呂上がりショット披露
河村は「ノーメイクノーマル挑戦 垢抜けし続ける」「お風呂上がりガチノーマルです。肌頑張って治してます」とつづり、風呂上がりのショットを公開。ノーメイクで、ウインクしている姿を披露している。
◆河村叶翔のお風呂上がり姿が話題
この投稿にファンからは「ドアップウインクで心臓止まるかと思った」「無加工なのに綺麗すぎ」「努力家でかっこいい」「ネックレス素敵」「本当に尊敬する」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。河村は相塲星音（あいば・りのん）と「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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