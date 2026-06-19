◆報知新聞社後援 第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦 ▽１回戦 関西六大学２―０関西学生（１９日・わかさスタジアム京都）

関西大学５リーグのオールスターよる対抗戦が開幕した。第１試合は関西六大学が今秋のドラフト候補の３投手の継投で関西学生を“完封リレー”で下した。

先発の大商大の左腕・星野世那（４年＝近江）が５回を投げ１安打無失点、５奪三振の好投を見せれば、６回からは大経大の左腕・常深（つねみ）颯大（４年＝明石商）が２イニングを無失点。８回は京産大・野原元気（４年＝塔南）が２回を１安打無失点に抑えた。

星野と常深は２０日から平塚で行われる侍ジャパン代表候補合宿の出場するため、この日でチームを離脱。星野は「５回を抑えて合宿に行ってこいと監督さんに言われたので、行けるところまで行きたいと思った。しっかり投げ切れた」と納得の表情。

最速１４８キロ左腕の常深は「（今年は）真っすぐが強くなってきている。（バッターに直球を）待たれている中、差し込めることができて、空振りも取れている」と成長を語った。

最速１５１キロ右腕の野原は今春のリーグ戦は不調で球速が出なかったが、１週間前に投球フォームを変えたところ、この日は１４８キロをマーク。「左足の使い方を見直しました。このままやっていけば、アベレージでこのくらい（の球速を）投げらると思います。リーグ戦の時より肩の可動域が広がっています」と話した。

３人ともプロ志望。秋のリーグ戦前に、アピールになった。