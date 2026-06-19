【ユニクロ最新チラシ】父の日ギフトの大本命＆女性にもおすすめの「エアリズムコットンカノコ」が1990円！夏の快適ウェアなどもお得に勢ぞろい《6月25日まで》

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年6月19日から25日までのチラシは「快適ウェア満載号」。梅雨や暑い夏の対策に押さえておきたいエアリズム商品をはじめとした、お洒落で機能性の高い快適ウェアお得に勢ぞろいしています。

父の日のプレゼントにおすすめの「エアリズムコットンカノコ」や「ドライノンアイロンシャツ」なども値下げ中。父の日の"駆け込みギフト"をゲットしたい人は必見です。

中でも特に注目のアイテムを厳選して紹介します。

履くだけで洒落る大人気ジーンズがお得

ハイウエスト+脚の外側にボリュームを持たせた程よいカーブシルエットが特徴。

さりげなく体型カバーをしつつ、履くだけで今っぽさとこなれ感を纏えるのでTシャツ+パンツといったシンプルな着こなしが増えるこれからの季節に大活躍間違いなし。

コットンブレンド素材でやわらかな履き心地なので、1年中ストレスフリーで使えます。

●ナイロンキュロット（期間限定価格2990円）

動きやすさときちんと感を両立した今季新登場のナイロンキュロット。

スカート風のワイドシルエットにクロップド丈で軽やか＆涼やかな履き心地。さらに汗をかいても乾きやすいドライ機能を備えているので、梅雨や夏の時期も張り付かず快適です。

同素材の「ナイロンボクシーショートシャツ／5分袖」（1990円）とセットアップで着るとより洗練された印象に。

●クロシェVネックカーディガン（期間限定価格1990円）

こちらも今季新登場。トレンドのクロシェ風の編地がほっこり可愛いらしいデザインのクロシェカーディガンです。

とはいえ甘すぎないので、どんなテイストにも馴染みやすく、バランスの取りやすいショート丈で合わせるボトムスも選びません。羽織りとしてはもちろん、トップス感覚で着こなしてもサマになる1枚。

その他、定番中の定番「UNIQLO U クルーネックT」（990円）や1日中快適なエアリズムの「ブラトップ」（1990円）や「エアリズムコットンTワンピース」（1990円）、おうちでも外でも使える「レーヨンリラコ」(1290円)、さらに「エアリズムUVカットフルジップパーカ（キッズ）」（1290円）など、梅雨＆夏を快適に過ごすための優秀アイテムが目白押し。

また、父の日のギフトに送りたい「エアリズムコットンカノコ」（1990円）やドライ機能で汗をかいてもサラサラな「ドライノンアイロンシャツ」（1990?円）、ストレッチ機能で快適な履き心地の「ステテコ」（1290円）といったメンズの特価アイテムも見逃せません！

気になるアイテムを見つけたら、お店に足を運んでみては。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部