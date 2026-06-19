コスモエネルギーホールディングス<5021.T>は底堅く推移している。１８日取引終了後、長期ビジョン「Ｖｉｓｉｏｎ ２０３５」と２０２６～２８年度を対象とした第８次連結中期経営計画を策定したと発表した。在庫影響を除く純利益を２８年度に８６０億円、３５年度に１２５０億円とする目標を掲げた。



長期ビジョンでは「石油と次世代エネルギーの取り組み一体化」「資源開発の拡大」「電力サプライチェーンの拡大」「ＮｅＸＴグロースへの挑戦」の４項目を挙げ、持続的な企業価値向上を目指すとした。ＮｅＸＴグロースとは、ＡＩや半導体、データセンターなど電力需要増加を牽引する市場に関連して成長が見込まれる事業の総称のこと。この実現に向けた最初の３年間である第８次中計では収益力を最大化し、成長投資を積極化させる方針を明示。また、３カ年累計で６０％以上の総還元性向、１株当たり１６５円以上の配当継続などを掲げた。



出所：MINKABU PRESS