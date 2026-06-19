「痛恨のコミュニケーションのミス」メキシコに０−１で敗れた韓国。母国メディアは沈痛。イ・ガンインはがっかり「残念な気持ちが大きすぎる」【Ｗ杯】
母国メディアも落胆している。
韓国代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループＡ第２節でメキシコ代表とエスタディオ・グアダラハラで対戦した。
０−０で迎えた後半開始早々の50分、ゴール前で高く上がったボールをGKキム・スンギュが回収しようと試みる。しかし、着地のタイミングでMFイ・ギヒョクと交錯し、キャッチしきれず。こぼれ球を相手MFルイス・ロモに押し込まれ、先制点を献上。このゴールが決勝点となり、０−１で敗れた。
メキシコ戦を速報した韓国メディア『ノーカットニュース』は、「キム・スンギュ、イ・ギヒョクの痛恨のコミュニケーションのミス...韓国、メキシコに０−１で惜敗し、グループＡ２位に」と見出しを打った記事で、「ホームの観客の圧倒的な声援のせいで、守備陣のコールプレーがうまく機能しなかった痛恨の場面だった。ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表は、開催国メキシコの壁を越えられなかった」と嘆いた。
また同メディアの別の記事では、メキシコ戦にフル出場したイ・ガンインのコメントを掲載。25歳のMFは試合後のインタビューで「勝利しようと準備していたけど、敗れてしまい、残念な気持ちが大きすぎる」と肩を落とした。そして、「ワールドカップの舞台では、さらにうまく準備しなければならない」と語った。
韓国は24日にグループステージ最終節で、南アフリカとエスタディオ・モンテレイで激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】意思疎通が難しかったか。韓国GKと味方が交錯してキャッチできず→こぼれ球を拾われてメキシコに決勝点献上
韓国代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループＡ第２節でメキシコ代表とエスタディオ・グアダラハラで対戦した。
０−０で迎えた後半開始早々の50分、ゴール前で高く上がったボールをGKキム・スンギュが回収しようと試みる。しかし、着地のタイミングでMFイ・ギヒョクと交錯し、キャッチしきれず。こぼれ球を相手MFルイス・ロモに押し込まれ、先制点を献上。このゴールが決勝点となり、０−１で敗れた。
メキシコ戦を速報した韓国メディア『ノーカットニュース』は、「キム・スンギュ、イ・ギヒョクの痛恨のコミュニケーションのミス...韓国、メキシコに０−１で惜敗し、グループＡ２位に」と見出しを打った記事で、「ホームの観客の圧倒的な声援のせいで、守備陣のコールプレーがうまく機能しなかった痛恨の場面だった。ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表は、開催国メキシコの壁を越えられなかった」と嘆いた。
韓国は24日にグループステージ最終節で、南アフリカとエスタディオ・モンテレイで激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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