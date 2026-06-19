痛恨のミスを犯してしまったキム・スンギュ。（C）Getty Images

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　韓国代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループA第２節で開催国のメキシコと対戦した。

　勝てば決勝トーナメント進出が決まる一戦で、前半をスコアレスで折り返したなか、50分に自陣ゴール前で浮いたボールのGKキム・スンギュがキャッチをしきれず。こぼれ球をルイス・ロモに押し込まれて痛恨の失点。これが決勝点となり、０−１で敗れた。
 
　対戦国メキシコのメディア『EXCELSIOR』は、このシーンについて「韓国のゴールキーパー、キム・スンギュは、空中のボールに飛びついた際に味方と衝突するという傲慢さを見せた。ボールはこぼれ、用心深いロモに狙われた」と指摘する。

　またスペインメディア『DEPORTES MUNDIARIO』も、「均衡が破れたのは50分、韓国の不運なミスによるものだ。これは今大会最大の失態の一つとして永遠に記憶されるだろう」と驚きを持って伝えている。

　韓国は24日、GS最終戦で南アフリカと激突する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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