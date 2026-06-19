「今大会最大の失態の一つ」「永遠に記憶されるだろう」韓国の敗戦に繋がったまさかの失点に海外驚嘆！「傲慢さを見せた」【W杯】
韓国代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループA第２節で開催国のメキシコと対戦した。
勝てば決勝トーナメント進出が決まる一戦で、前半をスコアレスで折り返したなか、50分に自陣ゴール前で浮いたボールのGKキム・スンギュがキャッチをしきれず。こぼれ球をルイス・ロモに押し込まれて痛恨の失点。これが決勝点となり、０−１で敗れた。
対戦国メキシコのメディア『EXCELSIOR』は、このシーンについて「韓国のゴールキーパー、キム・スンギュは、空中のボールに飛びついた際に味方と衝突するという傲慢さを見せた。ボールはこぼれ、用心深いロモに狙われた」と指摘する。
またスペインメディア『DEPORTES MUNDIARIO』も、「均衡が破れたのは50分、韓国の不運なミスによるものだ。これは今大会最大の失態の一つとして永遠に記憶されるだろう」と驚きを持って伝えている。
韓国は24日、GS最終戦で南アフリカと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国GKが味方と交錯でファンブル。まさかのミスで失点
勝てば決勝トーナメント進出が決まる一戦で、前半をスコアレスで折り返したなか、50分に自陣ゴール前で浮いたボールのGKキム・スンギュがキャッチをしきれず。こぼれ球をルイス・ロモに押し込まれて痛恨の失点。これが決勝点となり、０−１で敗れた。
対戦国メキシコのメディア『EXCELSIOR』は、このシーンについて「韓国のゴールキーパー、キム・スンギュは、空中のボールに飛びついた際に味方と衝突するという傲慢さを見せた。ボールはこぼれ、用心深いロモに狙われた」と指摘する。
またスペインメディア『DEPORTES MUNDIARIO』も、「均衡が破れたのは50分、韓国の不運なミスによるものだ。これは今大会最大の失態の一つとして永遠に記憶されるだろう」と驚きを持って伝えている。
韓国は24日、GS最終戦で南アフリカと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国GKが味方と交錯でファンブル。まさかのミスで失点