「予想外だった！」テレ東ドラマの大トリで30秒だけ登場した俳優に反響「豪華すぎた」「ラストのワンカットだけの為に…」『るなしい』最終話【ネタバレあり】

「予想外だった！」テレ東ドラマの大トリで30秒だけ登場した俳優に反響「豪華すぎた」「ラストのワンカットだけの為に…」『るなしい』最終話【ネタバレあり】