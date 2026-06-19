「予想外だった！」テレ東ドラマの大トリで30秒だけ登場した俳優に反響「豪華すぎた」「ラストのワンカットだけの為に…」『るなしい』最終話【ネタバレあり】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の最終話が18日、放送され、“大トリ”として放送終了間際の30秒だけ出演した俳優に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】すごいインパクト！30秒だけ出演した俳優
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。
最終回では、事前に発表されていた原作のファンである麒麟・川島明が登場した。さらに放送終了間際に本作の“語り”を担当していた松本まりかも出演。30秒間ながらインパクトを残した。
SNS上では「予想外だった！」「豪華すぎた」「ラストのワンカットだけの為に」など、反響が寄せられている。
【場面写真】すごいインパクト！30秒だけ出演した俳優
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
最終回では、事前に発表されていた原作のファンである麒麟・川島明が登場した。さらに放送終了間際に本作の“語り”を担当していた松本まりかも出演。30秒間ながらインパクトを残した。
SNS上では「予想外だった！」「豪華すぎた」「ラストのワンカットだけの為に」など、反響が寄せられている。