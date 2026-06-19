女優の伊藤かずえ（59)が19日、自身のXを更新。YouTubeで配信していたドライブトークについて言及した。

1990年に購入した日産の初代シーマに35年以上乗り続け、ドライブしながらトークをする様子を「伊藤かずえの『愛車シーマ』でドライブトーク！」と題するYouTubeにアップしている伊藤。だが、何者かが自身のドライブトーク配信についてNHKに意見をしたという。

伊藤は「私がYouTubeでドライブトークしているのは違反なんですか？NHKに意見した人がいるようですが、これは私の問題なので私のsnsに直接言ってください」と主張。また「これまで撮影したものはアップしますが、これからはドライブトークはやりません」と中止を報告した。

この投稿には「なんで違反になるんやろ？別に画面を凝視してるわけでもなく、ひたすら喋るぐらいどうもないでしょ」「理不尽でしょ」「変なクレーマーが居ますね 画面凝視してない、普通のドライブトークで難癖付けてくる…」「違反でないと思います。そしたら、家族で話しながら、ドライブもできなくなります」「違反ではないと思いますが…そうだとしたら同乗者との会話もできませんよね？」と、さまざまなコメントが寄せられた。