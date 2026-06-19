日本対チュニジア戦がW杯通算1000試合目の節目を迎える

国際サッカー連盟（FIFA）は現地時間6月20日に行われるワールドカップ（W杯）グループFの日本代表対チュニジア代表の一戦において、ルーマニア人のイシュトバン・コバーチ審判員が主審を務めると発表した。

この試合がW杯の歴史において通算1000試合目という偉大な節目の一戦となるなかで、審判団は特別ユニフォームを着用するが、「ゴールドストライプかっこいいな」と反響を呼んでいる。

ヨーロッパ屈指の主審として実績を積んできたコバーチ氏。この記念すべきゲームでは、同郷のフェレンツ・トゥニョギ氏とミハイ・マリカ氏が副審を務め、コスタリカ人のフアン・カルデロン氏が第4審判、フアン・カルロス・モラ氏が予備副審としてサポートする。

このメモリアルな一戦を祝うため、大会トロフィー、そしてゴールドのワッペンで「1000」の数字があしらわれた特製の試合用キットを審判団は着用する予定となっている。

SNS上では「何が何でも勝ちたい」「永遠に記録として残る試合」「特別モデルのレフェリーウェア、ゴールドストライプかっこいいな」「楽しみ！」「キリ番激アツやん」「歴史を振り返る上で必ず通る」「なんと！勝つしかない！」「すげぇ」「負けるわけにはいかない」凄いタイミング巡り合わせすごいやんけ日本運が良いな。何か幸運なことが訪れそう」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）