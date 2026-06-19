超特急・草川拓弥、三日坊主ならぬ“一週間坊主”の過去 継続のコツは「謙虚・感謝・素直」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥が、きょう19日より公開のアンファー「スカルプＤ まつ毛美容液プレミアム」新WEBCM『重ねた日々だけ、美しく』篇に出演。公開にあわせ、「継続」にまつわるプライベートを赤裸々に語ったインタビューとメイキング映像も解禁された。
【動画】草川拓弥、「8号車」のイメージカラーで和やか撮影
アンバサダー就任後2度目となった今回のCM撮影は、ブランドカラーであり、超特急のファン「8号車」のイメージカラーでもある“ピンク色”に包まれたセットで実施。1回目に比べリラックスして臨めたという草川は、ボトルを顔の前でクロスさせるお気に入りのポーズを実演するなど、商品への愛着とこだわりが随所に散りばめられた和やかな姿を披露した。
今回のWEBCMのテーマは「継続」。インタビューで“継続が苦手だったこと”を問われた草川は、「日記をつけていたことがあったんです」と告白。「日記を持ってるってかっこいいな、という入りで始めたんですが、書き始めたものの1週間くらいで終わってしまいました。それを年初めに計3回くらいチャレンジしてた」と、三日坊主ならぬ“一週間坊主”を繰り返していたおちゃめな過去を明かした。
しかし現在は、「自分には合ってないのかな」と割り切り、日記帳をメモ帳代わりに変えてその日感じたことを単語で記録する形にシフトチェンジして継続できているという。「このお仕事は台本をいただいて書き込んだり読んだりという作業もあるので、そういう継続は続けていきたいですね」と仕事への真摯な姿勢をのぞかせた。
草川は最後に、「『継続』という言葉を、ぜひ僕と一緒に日頃からこのまつ毛美容液を手に取って使っていただいて、実感して、日々の楽しみにしてほしいです。明日の活力にも、自信にもつながるものだと思うので、一緒に毎日を美しく過ごしましょう」とメッセージを寄せた。
CM公開記念として、「スカルプＤまつ毛美容液 まつ毛ケア習慣化キャンペーン」も実施。本日19日より、「スカルプＤまつ毛美容液プレミアム」を購入した人全員に、草川の手書きデザインが施されたオリジナルポストカードがプレゼントされる。店頭とWebで絵柄が異なる限定仕様となっているほか、抽選で2人に直筆サイン入りチェキが当たるキャンペーンも実施される。
■草川拓弥 インタビュー
――ブランドアンバサダー就任後2回目のCM撮影となりますが、就任後の反響はいかがでしたか？
1回目が解禁されてからものすごい反響をいただきました。僕を応援してくれているファン・8号車のみなさんも、すでに使っているという方がすごく多かったですし、「これをきっかけに買い足そうと思っていたのを思い出した」という声もあって、とても盛り上がってくださいました。僕のまつ毛へのリアクションもすごくうれしかったです。
――「スカルプD まつ毛美容液」を継続使用されてみて、ご自身が感じていることを教えてください。
まつ毛が強くなりましたね。もともと抜けやすいタイプで、日頃から目をこすってしまう癖もあったのですが、美容液のおかげで強くなりました。自分の特徴である（まつ毛の）カールも跳ね上がるような明るい雰囲気になりましたし、ハリとコシも強くなって、根元から生きている感じがします。
――草川さん流、まつ毛美容液を習慣化するコツを教えてください。
ルーティン化することが大事だと思います。僕はお風呂上がりに一番最初につけるのがスカルプDのまつ毛美容液なんです。スキンケアをされる方も多いと思うので、その一番最初のタイミングで、ぜひ僕と一緒にやってみてほしいです。
――「毎日の小さなことを積み重ねる」大切さを感じた経験を教えてください。
まずは「スカルプD まつ毛美容液」を継続することで、まつ毛のボリュームも強さも出ました。継続は力なりじゃないですけど、すごく感じたことですね。お仕事をしていく上では「謙虚・感謝・素直」の3つを大切にしています。無理に継続しようと抱え込まず、リラックスした状態でこの3つを大切にしていると、人と人との縁が大きな輪となってつながっていくので、継続の大事な要素だなと思っています。
――継続が苦手だったことを教えてください。
日記をつけていたことがあったんです。「日記を持ってるってかっこいいな」という入りで始めたんですが、書き始めたものの1週間ぐらいで終わってしまいました。それを年初めに計3回くらいチャレンジしてたんですけど、それでも続かなかったので「これは自分には合ってないのかな」と思って、日記帳をメモ帳代わりに変えて、その日感じたことを単語にして記録に残しておくということにシフトチェンジして継続しています。あと、このお仕事は台本をいただいて書き込んだり、読んだりという作業もあるので、そういうもの（単語にして記録に残しておく）の継続は続けていきたいですね。
――最後に、皆さまへ一言お願いします。
改めまして、「スカルプＤ まつ毛美容液」ブランドアンバサダーの草川拓弥です。今回のインタビューを通してたくさん出てきたキーワード「継続」という言葉を、ぜひ僕と一緒に日頃からこのまつ毛美容液を手に取って使っていただいて、実感して、日々の楽しみにしてほしいです。明日の活力にも、自信にもつながるものだと思うので、一緒に「スカルプＤ まつ毛美容液」を使って毎日を美しく過ごしましょう。
【動画】草川拓弥、「8号車」のイメージカラーで和やか撮影
アンバサダー就任後2度目となった今回のCM撮影は、ブランドカラーであり、超特急のファン「8号車」のイメージカラーでもある“ピンク色”に包まれたセットで実施。1回目に比べリラックスして臨めたという草川は、ボトルを顔の前でクロスさせるお気に入りのポーズを実演するなど、商品への愛着とこだわりが随所に散りばめられた和やかな姿を披露した。
しかし現在は、「自分には合ってないのかな」と割り切り、日記帳をメモ帳代わりに変えてその日感じたことを単語で記録する形にシフトチェンジして継続できているという。「このお仕事は台本をいただいて書き込んだり読んだりという作業もあるので、そういう継続は続けていきたいですね」と仕事への真摯な姿勢をのぞかせた。
草川は最後に、「『継続』という言葉を、ぜひ僕と一緒に日頃からこのまつ毛美容液を手に取って使っていただいて、実感して、日々の楽しみにしてほしいです。明日の活力にも、自信にもつながるものだと思うので、一緒に毎日を美しく過ごしましょう」とメッセージを寄せた。
CM公開記念として、「スカルプＤまつ毛美容液 まつ毛ケア習慣化キャンペーン」も実施。本日19日より、「スカルプＤまつ毛美容液プレミアム」を購入した人全員に、草川の手書きデザインが施されたオリジナルポストカードがプレゼントされる。店頭とWebで絵柄が異なる限定仕様となっているほか、抽選で2人に直筆サイン入りチェキが当たるキャンペーンも実施される。
■草川拓弥 インタビュー
――ブランドアンバサダー就任後2回目のCM撮影となりますが、就任後の反響はいかがでしたか？
1回目が解禁されてからものすごい反響をいただきました。僕を応援してくれているファン・8号車のみなさんも、すでに使っているという方がすごく多かったですし、「これをきっかけに買い足そうと思っていたのを思い出した」という声もあって、とても盛り上がってくださいました。僕のまつ毛へのリアクションもすごくうれしかったです。
――「スカルプD まつ毛美容液」を継続使用されてみて、ご自身が感じていることを教えてください。
まつ毛が強くなりましたね。もともと抜けやすいタイプで、日頃から目をこすってしまう癖もあったのですが、美容液のおかげで強くなりました。自分の特徴である（まつ毛の）カールも跳ね上がるような明るい雰囲気になりましたし、ハリとコシも強くなって、根元から生きている感じがします。
――草川さん流、まつ毛美容液を習慣化するコツを教えてください。
ルーティン化することが大事だと思います。僕はお風呂上がりに一番最初につけるのがスカルプDのまつ毛美容液なんです。スキンケアをされる方も多いと思うので、その一番最初のタイミングで、ぜひ僕と一緒にやってみてほしいです。
――「毎日の小さなことを積み重ねる」大切さを感じた経験を教えてください。
まずは「スカルプD まつ毛美容液」を継続することで、まつ毛のボリュームも強さも出ました。継続は力なりじゃないですけど、すごく感じたことですね。お仕事をしていく上では「謙虚・感謝・素直」の3つを大切にしています。無理に継続しようと抱え込まず、リラックスした状態でこの3つを大切にしていると、人と人との縁が大きな輪となってつながっていくので、継続の大事な要素だなと思っています。
――継続が苦手だったことを教えてください。
日記をつけていたことがあったんです。「日記を持ってるってかっこいいな」という入りで始めたんですが、書き始めたものの1週間ぐらいで終わってしまいました。それを年初めに計3回くらいチャレンジしてたんですけど、それでも続かなかったので「これは自分には合ってないのかな」と思って、日記帳をメモ帳代わりに変えて、その日感じたことを単語にして記録に残しておくということにシフトチェンジして継続しています。あと、このお仕事は台本をいただいて書き込んだり、読んだりという作業もあるので、そういうもの（単語にして記録に残しておく）の継続は続けていきたいですね。
――最後に、皆さまへ一言お願いします。
改めまして、「スカルプＤ まつ毛美容液」ブランドアンバサダーの草川拓弥です。今回のインタビューを通してたくさん出てきたキーワード「継続」という言葉を、ぜひ僕と一緒に日頃からこのまつ毛美容液を手に取って使っていただいて、実感して、日々の楽しみにしてほしいです。明日の活力にも、自信にもつながるものだと思うので、一緒に「スカルプＤ まつ毛美容液」を使って毎日を美しく過ごしましょう。