LINE Digital Frontierは、LINEヤフーと協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」で、対象の購入でPayPayポイントが最大全額戻ってくる「PayPayスクラッチくじ」を開始した。期間は7月2日まで。

PayPayの本人確認を行った上で、期間中に200円（税込）以上の購入をPayPayで支払うと抽選に参加できる。1等には決済金額の100％、2等なら5％、3等は0.5％のPayPayポイントが付与される。当選確率は利用状況によって異なり、2025年6月19日～2026年6月18日の期間に同サービスでPayPay決済を利用したことがある場合は4回に1回、初めて利用するユーザーや久しぶりに利用するユーザーは必ずいずれかが当選する。

さらに、本日19日から同時開催される「超PayPay祭」のスクラッチくじにより、もう1枚スクラッチカードが配布される。当選確率は、PayPay残高での支払いで4回に1回、PayPayクレジットでの支払いで2回に1回となる。超PayPay祭の実施期間は7月31日まで。

ポイントの付与上限は1回および期間中で10万ポイントまでで、スクラッチカードを削った日の翌日から30日後に付与される。PayPay商品券やクレジットカードでの支払いに加え、iOSアプリ版、Androidアプリ版、Yahoo!ショッピング版の「ebookjapan」での購入はキャンペーンの対象外となる。