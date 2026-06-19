◇プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 １位・増田陸―２位・比嘉大吾 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王座決定戦１２回戦 ３位・寺地拳四朗―４位イスラエル・ゴンサレス ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・岩田翔吉―１位エリック・バディージョ（７月２０日・両国国技館）

トリプル世界戦の会見が１９日、都内で行われ、初防衛戦に挑むＷＢＣ世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝は、最強挑戦者（１位）とのＶ１戦に「前回の試合（３月）が終わってから気持ちを切らさずにすぐに練習に入った。相手は無敗だが、必ずベルトは守る」と必勝宣言した。

今年３月にノックアウト・ＣＰフレッシュマート（タイ）を８回ＴＫＯで下し２度目の王座を獲得。一昨年１０月にはＷＢＯ世界同級王者となったが、初防衛戦で敗れているだけに、「防衛してこそ真の王者」という気持ちは強い。ノックアウト戦前から王座を獲得すればバディージョとの防衛戦ということが分かっていた。試合の映像などを何回も見直し、対策は十分で「サウスポーでまとまった感じの選手。強打というよりも手数で勝負する技巧派」と分析。ノックアウト戦で結果を出した「足を使うスタイル」も完成に近づいている。メキシコから来日したスパーリングパートナーを相手に「バチバチやり合っている。状況に応じた出入りのボクシング。２１年間、格闘技をやってきて一番手応えがある」と自信たっぷりにバディージョ戦に挑む。

戦績は岩田が１６勝（１３ＫＯ）２敗、バディージョは１９戦全勝（８ＫＯ）。