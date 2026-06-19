実写映画『ブルーロック』追加キャスト発表 平山祐介、山時聡真、野間口徹、野波麻帆、春海四方ら出演
人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸、漫画：ノ村優介）の実写映画（8月7日公開）より、主人公・潔世一（いさぎ・よいち）の運命を左右する人物を演じるキャストが発表された。
【動画】実写映画『ブルーロック』最新予告
本作は、日本をワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するために立ち上げられた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生フォワードたちが生き残りを懸けて競い合うサッカーエンターテインメント。
主演の高橋文哉をはじめ、櫻井海音、高橋恭平（なにわ男子）、野村康太、青木柚、西垣匠、橘優輝、石川雷蔵、倉悠貴、K（&TEAM）、綱啓永、樋口幸平、東啓介、富本惣昭、木田佳介、三浦りょう太、さらに窪田正孝、畑芽育らの出演が発表されており、注目を集めている。
新たに出演が明らかになったのは、平山祐介、山時聡真、野間口徹、野波麻帆、春海四方の5人。
平山が演じるのは、潔が通う一難高校サッカー部の監督・友部一心（ともべ・いっしん）。「One for All. All for One！」を信条に、選手たちを熱く鼓舞する指導者役となる。
また、山時は潔のチームメイトであり、全国大会出場を懸けた試合を共に戦う多田友也（ただ・ともなり）役を担当。原作ファンにもおなじみのキャラクターを演じる。
さらに、潔の父・潔一生（いさぎ・いっせい）役には野間口、母・潔伊世（いさぎ・いよ）役には野波が決定。世界一のストライカーを目指す息子の挑戦を見守る家族として、物語に温かな彩りを添える。
一方、日本フットボール連合（JFU）会長・不乱蔦宏俊（ぶらつた・ひろとし）役を春海四方が演じる。不乱蔦はサッカーを巨大なビジネスとして捉え、“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトに否定的な立場を取る人物。プロジェクトを推進する絵心甚八（えご・じんぱち／窪田）や帝襟アンリ（ていえり・あんり／畑）と対立し、日本サッカー界の未来をめぐる重要な役割を担う。
【動画】実写映画『ブルーロック』最新予告
本作は、日本をワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するために立ち上げられた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生フォワードたちが生き残りを懸けて競い合うサッカーエンターテインメント。
新たに出演が明らかになったのは、平山祐介、山時聡真、野間口徹、野波麻帆、春海四方の5人。
平山が演じるのは、潔が通う一難高校サッカー部の監督・友部一心（ともべ・いっしん）。「One for All. All for One！」を信条に、選手たちを熱く鼓舞する指導者役となる。
また、山時は潔のチームメイトであり、全国大会出場を懸けた試合を共に戦う多田友也（ただ・ともなり）役を担当。原作ファンにもおなじみのキャラクターを演じる。
さらに、潔の父・潔一生（いさぎ・いっせい）役には野間口、母・潔伊世（いさぎ・いよ）役には野波が決定。世界一のストライカーを目指す息子の挑戦を見守る家族として、物語に温かな彩りを添える。
一方、日本フットボール連合（JFU）会長・不乱蔦宏俊（ぶらつた・ひろとし）役を春海四方が演じる。不乱蔦はサッカーを巨大なビジネスとして捉え、“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトに否定的な立場を取る人物。プロジェクトを推進する絵心甚八（えご・じんぱち／窪田）や帝襟アンリ（ていえり・あんり／畑）と対立し、日本サッカー界の未来をめぐる重要な役割を担う。