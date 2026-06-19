Ｂ２ベルテックス静岡は１９日、今季限りで現役を引退した加納誠也氏（３７）が今年７月から星城大女子バスケットボール部の監督に就任することが決定したと発表した。また同月から株式会社ＶＥＬＴＥＸスポーツエンタープライズ社長付セールス／ＰＲ担当に就任すると合わせて発表した。

愛知県東海市に本部を置く星城大は、今年７月に女子バスケットボールを新設し、来年４月からの始動を目指している。加納氏は初代監督としてチームを率いることが決まった。また、フロントスタッフとして会社に残り、現役時代とは違った角度から静岡のバスケットを盛り上げていく。

加納氏以下のようにコメントを発表した。

「皆様、お久しぶりです。ベルテックス静岡の背番号４１加納誠也です。

「鉄は熱いうちに打て」ということを良く皆さんの前で口にしていたと思いますが、自分が今それを出来ているかわかりませんが…、ようやくご報告させて頂きます。この度、私、加納誠也は学校法人名古屋石田学園星城大学女子バスケットボール部監督に就任することになりました。

新しい試み、新しい挑戦ではありますが、自分自身夢だった指導者となり、今後は未来のバスケットボール選手への「育成・強化」に力を注いでいきたいと思っております。

星城大学女子バスケットボール部は２０２６年７月に新設、２０２７年４月より始動します。ぜひ、私と一緒に１期生という誇りと星城大学の歴史を刻んでくれる選手を募集しています！

また、選手時代に大変お世話になったベルテックス静岡、株式会社ＶＥＬＴＥＸスポーツエンタープライズでは、７月より社長付セールス／ＰＲ担当として働かせて頂きます。２０３０年静岡の未来を担う夢のアリーナが見えて来ました。選手を引退して今度はフロントスタッフとして別角度からとなりますが、選手の時と同様に同じ熱量でスポンサー、ブースター、行政の皆様と共に静岡を盛り上げていきたいと思っています。

Ｒ＆Ｏ鈴木理事長はじめオーナーの皆様、代表取締役社長松永さんへはこのような機会を下さり大変感謝申し上げます。

最後に、学校法人名古屋石田学園石田理事長、星城大学に関わる全ての皆様へは、今回のこのような働き方を理解しお許しして下さった事へこの場をお借りして最大限の感謝申し上げます。ありがとうございます。この感謝の思いを今度は業務、働きで貢献し行動で示したいと思います。

今後ともよろしくお願いします。星城大学、ベルテックス静岡のために働きます！！

加納誠也を引き続き御指導ご鞭撻（べんたつ）の程宜しくお願い致します」

第２の人生でも、静岡を盛り上げる。