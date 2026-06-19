相撲教習所に通う入門半年以内の新弟子らが19日、「相撲史」の講義の一環として東京都墨田区にある野見宿禰（のみのすくね）神社を参拝し、境内や周辺の清掃活動も行った。

夏場所で初土俵を踏んだ幕下最下位格付け出しの大森（22＝追手風部屋）も参加。相撲の始祖とされる野見宿禰がまつられており、「行ってみたかった。伝説のところなので。趣があった」と語った。

境内には歴代横綱の石碑があり、初代横綱の明石志賀之助から大の里まで75人のしこ名が刻まれている。石川県出身のホープは、同郷の先輩でもある輪島や大の里らの名を、じっくりと見つめ「ここに歴代の横綱も来ていたのかなって。刺激になる。自分の名前が刻まれたらいい」と力を込めた。

夏場所ではデビュー戦から5連勝。初土俵から無敗の三段目・旭富士には敗れたが、6勝1敗で優勝決定戦に臨むなど存在感を放った。1メートル85、120キロの筋骨隆々の肉体に加えて甘いマスクもあり、人気も急上昇。教習所での好きな授業は相撲甚句で「みんなの声が、いろいろな個性があっておもしろい」と明るく話した。