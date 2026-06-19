中村獅童「可愛くお化粧をしてもらった白塗りハルナツ兄弟」息子2ショット披露「そっくり」「成長早すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/19】歌舞伎俳優の中村獅童が6月17日、自身のInstagramを更新。息子2人の白塗り姿を披露した。
【写真】53歳歌舞伎俳優「そっくり」白塗り息子兄弟2ショット
中村は「六月大歌舞伎も、残すところあと1週間となりました。夜の部『華舞於河賑 俄獅子』では、小川家キッズ達が全員お揃いの手古舞のお役をさせていただいております！」とつづり、長男・陽喜くん、次男・夏幹くんが出演していることを報告。「可愛くお化粧をしてもらった白塗りハルナツ兄弟は、お化粧崩れを気にして真顔を決めがちですが、楽屋ではお夕飯は何かなー？〇〇が食べたいなー！と食べ物の話題で持ちきりです」「たくさん食べて、大きくなってくださいね」と続け、陽喜くん、夏幹くんがカツラを被り、隈取の化粧をした姿を披露している。
また、陽喜くん、夏幹くんが隈取の化粧姿でカメラ目線のショットやピースしている姿も投稿している。
この投稿には「衣装姿素敵すぎる」「もうしっかりした表情」「成長早すぎる」「すでに完成されてて将来が楽しみ」「応援してます」「そっくり」などといった声が寄せられている。
中村は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳歌舞伎俳優「そっくり」白塗り息子兄弟2ショット
◆中村獅童、息子2人の衣装姿公開
中村は「六月大歌舞伎も、残すところあと1週間となりました。夜の部『華舞於河賑 俄獅子』では、小川家キッズ達が全員お揃いの手古舞のお役をさせていただいております！」とつづり、長男・陽喜くん、次男・夏幹くんが出演していることを報告。「可愛くお化粧をしてもらった白塗りハルナツ兄弟は、お化粧崩れを気にして真顔を決めがちですが、楽屋ではお夕飯は何かなー？〇〇が食べたいなー！と食べ物の話題で持ちきりです」「たくさん食べて、大きくなってくださいね」と続け、陽喜くん、夏幹くんがカツラを被り、隈取の化粧をした姿を披露している。
◆中村獅童の投稿が話題
この投稿には「衣装姿素敵すぎる」「もうしっかりした表情」「成長早すぎる」「すでに完成されてて将来が楽しみ」「応援してます」「そっくり」などといった声が寄せられている。
中村は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
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