発売10日で累計15万個販売　好調「不二家の生ドーナツ」、夏季限定フレーバー登場

不二家が6月1日に発売した「不二家の生ドーナツ」が好調だ。6月19日、発売から10日で累計販売数が15万個を突破したと明らかにした。

米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げた“ふわっとほどける”ドーナツに、シャンテリークリームやペースト･ジャムなどを合わせた商品で、全国の不二家洋菓子店などで販売している。SNSなどでは、「美味しい」「甘すぎず食べやすい」「お得感がある」といった評価を得ている。

反響を受け、6月22日から「不二家の生ドーナツ(塩レモン〈瀬戸内産〉)」を全国の不二家洋菓子店などで発売する。塩レモンソースを使用した夏季限定フレーバーで、爽やかですっきりとした味わいとしている。価格は税込388円。

同時に、公式Xを通じた「大好評御礼キャンペーン」を実施する。「不二家の生ドーナツ」発売記念キャンペーンの第2弾で、抽選でレトロな「ペコちゃん人形」をプレゼントする。

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〈商品概要〉

◆「不二家の生ドーナツ(塩レモン〈瀬戸内産〉)」

軽やかな口どけのドーナツに、シャンテリークリームと瀬戸内産レモンを使用した塩レモンソースをサンドした。爽やかなレモンの酸味とほどよい塩味がシャンテリークリームのやさしい甘さを引き立てるという。後味がさっぱりした夏季限定フレーバーで、暑い季節にぴったりな一品としている。

【販売概要】

発売日: 2026年6月22日(月)

価格: 税込388円

販売場所: 全国の不二家洋菓子店 / 西洋菓子舗 不二家 / 不二家 銀座 西武池袋本店 / 一部のペコちゃんmilkyドーナツ / 一部のペコちゃんmilkyタイム

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〈キャンペーン概要〉

6月22日から「不二家の生ドーナツ 大好評御礼キャンペーン」として、不二家洋菓子店の公式Xで発売記念キャンペーン第2弾を展開する。抽選で10人に「レトロペコちゃんソフビ人形(ミルキー75周年デザイン)」をプレゼントする。

実施期間: 2026年6月22日(月)10:00〜7月12日(日)23:59

参加方法:

〈1〉不二家洋菓子店公式X(@Fujiya_Yougashi)をフォロー

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※ハッシュタグ「#不二家の生ドーナツ」を付けて引用リポストすると、当選確率が上がる。

賞品:「レトロペコちゃんソフビ人形(ミルキー75周年デザイン)」〈高さ約120mm〉

※抽選で10人