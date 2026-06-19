藤吉夏鈴（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/19】櫻坂46の藤吉夏鈴が6月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題になっている。

【写真】24歳櫻坂美女「脚長い」レアなミニスカ姿

◆藤吉夏鈴、ミニスカ×ロングブーツ×金髪ショット


藤吉は、ブラウンのジャケットに、サックスブルーのシャツやアイボリーのストライプ柄ベストを重ね着しているかのように見えるコーディネートを披露。金髪ショート姿で、ミニスカートと黒のロングブーツを合わせ、スラリとした脚が際立っている。

◆藤吉夏鈴の投稿が話題


この投稿にファンからは「スタイル良すぎて二度見した」「ミニスカにロングブーツは反則」「金髪ショートの破壊力すごすぎる」「ただただ見惚れた」「お人形さんみたい」「脚長い」「レア」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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