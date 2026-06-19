【フルプロテクト サイドローダー】 6月 発売予定 価格：オープン 参考価格：680円

アクラスは、トレカサプライ「フルプロテクト サイドローダー」を6月に発売する。価格はオープンで、参考価格は680円。

本製品は、四方を囲う構造でカードをしっかり保護する、横入れタイプのカードローダーで、カードが滑り落ちにくく、左右非対称にならないため、見た目も整う商品となっている。

カードをベースに乗せるスライド構造で、カードをスムーズに出し入れが可能なほか、カードの保護や保管はもちろん、リーダーカードやコスト用カードのケースとしても便利に活用することができる。

「フルプロテクト サイドローダー」

サイズ内寸：約 67mm × 93mm外寸：約 73mm × 98.5mm厚さ：約 2.5mm 枚数：5枚入り