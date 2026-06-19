四方を囲ってカードを保護できる「フルプロテクト サイドローダー」がアクラスから6月発売！
【フルプロテクト サイドローダー】 6月 発売予定 価格：オープン 参考価格：680円
内寸：約 67mm × 93mm
外寸：約 73mm × 98.5mm
厚さ：約 2.5mm 枚数：5枚入り
アクラスは、トレカサプライ「フルプロテクト サイドローダー」を6月に発売する。価格はオープンで、参考価格は680円。
本製品は、四方を囲う構造でカードをしっかり保護する、横入れタイプのカードローダーで、カードが滑り落ちにくく、左右非対称にならないため、見た目も整う商品となっている。
カードをベースに乗せるスライド構造で、カードをスムーズに出し入れが可能なほか、カードの保護や保管はもちろん、リーダーカードやコスト用カードのケースとしても便利に活用することができる。
「フルプロテクト サイドローダー」サイズ
内寸：約 67mm × 93mm
外寸：約 73mm × 98.5mm
厚さ：約 2.5mm 枚数：5枚入り
#新商品 のお知らせ📢- 株式会社アクラス ＠商品企画部 (@aclass_pub) June 18, 2026
四方を囲ってカードを完全ガード‼️
カードを取り出す際もスライド式でストレスフリーなサイドローダー✨
🛡️フルプロテクトサイドローダー🛡️
1⃣推しポイント1⃣
四方を囲う構造でカードをしっかり保護する、横入れタイプのカードローダーです。… pic.twitter.com/2d8WMOZioR