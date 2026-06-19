【ホロライブ #hololive IF -Relax time-儒烏風亭らでん】 11月 展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズ「ホロライブ #hololive IF -Relax time-儒烏風亭らでん」を11月に展開することを発表した。

本製品は、カバーが運営する「ホロライブプロダクション」より、「ReGLOSS」の賑やかしネタ枠担当である「儒烏風亭らでん」さんを、同社のプライズフィギュアシリーズ「#hololive IF -Relax time-」で商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS)」のXアカウントにて本製品を発表しており、商品の彩色原型も初公開している。

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