ホロライブ「ReGLOSS」の賑やかしネタ枠担当「儒烏風亭らでん」さんがプライズ「#hololive IF -Relax time-」に登場11月展開予定
【ホロライブ #hololive IF -Relax time-儒烏風亭らでん】 11月 展開予定
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BANDAI SPIRITSは、プライズ「ホロライブ #hololive IF -Relax time-儒烏風亭らでん」を11月に展開することを発表した。
本製品は、カバーが運営する「ホロライブプロダクション」より、「ReGLOSS」の賑やかしネタ枠担当である「儒烏風亭らでん」さんを、同社のプライズフィギュアシリーズ「#hololive IF -Relax time-」で商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS)」のXアカウントにて本製品を発表しており、商品の彩色原型も初公開している。
＼ ✨彩色原型を初公開✨ ／- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) June 19, 2026
寄ってらっしゃい見てらっしゃい
hololive DEV_IS ReGLOSSの賑やかしネタ枠担当
ついに #hololive IF シリーズに登場🥳🫶
Relax time #儒烏風亭らでん🐚
2026年11月
全国のクレーンゲームで登場予定🎉
欲しいと思った人は🐚をつけてコメントしてね！… pic.twitter.com/UiMAvKnrgI
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