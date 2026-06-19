１９日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、金曜名物企画の投扇興バトルを放送。今回は名人戦で、応募してきた落語家チームが登場したが、その中に９０年代のバラエティ界を席巻した個性派タレントが久々に登場した。

この日の「投扇興バトル」は名人がぽかぽかチームと対戦する特別企画。応募してきたのは落語家の金原亭世之介。弟子たちを引き連れて「ほんものを見せて上げないといけないんじゃないかなと」と意気込んだ。

世之介はわざわざ番組に応募してきたほどの投扇興好き。その師匠の後ろにひときわ派手な頭と羽織を着た人物が。ハライチ澤部佑が「日出郎さんが！」と驚いたように声を上げた。

そう、そこにいたのはバラエティ番組で活躍した日出郎だった。薄い紫色に髪を染め、ド派手な黒地にカラフルな花をかたどった羽織姿。日出郎は「落語を習ってるの！！」と言うと、世之介は「今日のメンバーは全員落語をやってるの。弟子もいるけど、日出郎なんかはウィキペディアで弟子って書かれてるけど、した覚えはない」と笑っていた。

日出郎は、ぱーてぃーちゃんの信子がまさかの澪標（３５点）を出した後に「同じキャラクターだと思ってた」というと、信子は「違うよ〜！あんた誰？」と言われて苦笑していた。

そして日出郎の番となり「昼（の生放送は）３０年ぶり。いいとも以来」と言って扇子を投げるも、無念の花散里（３点）に終わっていた。