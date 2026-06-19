2026年6月発売！ ファン待望の第2弾「HUNTER×HUNTER めじるしアクセサリー幻影旅団編Vol.2」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「HUNTER×HUNTER めじるしアクセサリー幻影旅団編Vol.2」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「HUNTER×HUNTER めじるしアクセサリー幻影旅団編Vol.2」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
HUNTER×HUNTER めじるしアクセサリー幻影旅団編Vol.2
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・クロロ
・マチ
・ノブナガ
・フランクリン
・フィンクス※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「HUNTER×HUNTER めじるしアクセサリー幻影旅団編Vol.2」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「HUNTER×HUNTER めじるしアクセサリー幻影旅団編Vol.2」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
大人気シリーズに幻影旅団メンバーの第2弾が登場！大人気カプセルトイシリーズである「めじるしアクセサリー」から、ファン待望の幻影旅団メンバーの第2弾が登場しました。作中でも絶大な人気を誇るキャラクターたちが、可愛いデフォルメ姿で立体化されているのが大きな魅力です。自分の持ち物の可愛い「めじるし」として役立つだけでなく、キーホルダーやチャーム感覚で集めてコレクションしたくなる仕上がりとなっています。
詳細情報▼商品名
HUNTER×HUNTER めじるしアクセサリー幻影旅団編Vol.2
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・クロロ
・マチ
・ノブナガ
・フランクリン
・フィンクス※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)