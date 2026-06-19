【ひらがなクイズ】わかると気持ちいい！ カメラの設定がヒント、共通の2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、感謝を伝えるためのもの、壁や疑問へのアプローチ、そしてカメラの設定という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
は□□りょう
かいけ□□う
ろしゅ□□せい
ヒント：お宮参りや七五三などで神様に捧げるお金。困った事態やアクシデントをきれいに片付けるやり方。そして、レンズから入る光の量をコントロールして写りを調整する仕組みを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つほ」を入れると、次のようになります。
はつほりょう（初穂料）
かいけつほう（解決法）
ろしゅつほせい（露出補正）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、神道の行事で用いられる伝統的な祝い金から、ビジネスや日常の障壁を乗り越えるためのブレイクスルー、さらには写真の技術までを網羅しました。たった2つの共通する音が、これほどまでに多様な世界観をつなぎ止めているのは面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、感謝を伝えるためのもの、壁や疑問へのアプローチ、そしてカメラの設定という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
は□□りょう
かいけ□□う
ろしゅ□□せい
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正解：つほ正解は「つほ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つほ」を入れると、次のようになります。
はつほりょう（初穂料）
かいけつほう（解決法）
ろしゅつほせい（露出補正）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、神道の行事で用いられる伝統的な祝い金から、ビジネスや日常の障壁を乗り越えるためのブレイクスルー、さらには写真の技術までを網羅しました。たった2つの共通する音が、これほどまでに多様な世界観をつなぎ止めているのは面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)