人気漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』が、半年ぶりに連載を再開した。あわせてWEB漫画サイト「COMIC FUZ」では全話無料公開がスタートし、原作者・はまじあきによる描き下ろしイラストの投稿も重なって、大きな話題を呼んでいる。

【画像】『ぼっち・ざ・ろっく！』ダブルピースする山田リョウ

同作は、6月18日発売の「まんがタイムきららMAX」8月号より連載を再開。はまじあきの体調不良により今年1月発売号から休載しており、約半年ぶりの掲載となった。再開後の最新話では、表紙に結束バンドが登場。東名阪ツアーのため、メンバーが大阪へと到着する物語が描かれている。

連載再開を記念し、「COMIC FUZ」では『ぼっち・ざ・ろっく！』の全話を72時間限定で無料公開中。芳文社「まんがタイムきらら編集部」公式Xも「今こそ読もう」と呼びかけており、公開は6月20日までとなっている。

また、原作者のはまじあきも自身のXを更新。「祝！連載再開！」と記したメッセージとともに、体調も万全に回復したこと、そして「また変わらず楽しいぼざろをお届けしていきます」と読者への感謝をつづった。さらに連載初期の山田リョウを描いた「幻の初期山田」の描き下ろしも公開され、ファンを喜ばせている。

休載の経緯について、はまじは今年1月、「数ヶ月にわたる体調不良のため」と明かしたうえで、メンタル面ではなく身体的なコンディションによるものだと説明していた。当時は「回復に専念することで万全の状態で連載に戻る」と判断した旨をつづっており、今回の再開はその言葉どおりの形となった。

『ぼっち・ざ・ろっく！』は、ギターを愛する孤独な少女・後藤ひとりが「結束バンド」に加入し、バンドマンを目指す姿を描いた音楽漫画。2018年より連載され、2022年にはCloverWorks制作によるTVアニメも放送。現在は第2期の制作も決定しており、原作・アニメともに展開の続く人気シリーズだ。全話無料公開は6月20日までと残りわずかとなっており、この機会に原作へ触れてみてはいかがだろうか。

（文=リアルサウンド ブック編集部）