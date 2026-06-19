お笑いコンビの「はりけ〜んず」が１９日、都内で行われた初の自伝本「前説芸人−主役になれなくてもこの場所で生きていく−」（ヨシモトブックス刊）のＰＲ合同取材会に出席した。

結成３６年目を迎えるベテランの２人が芸人人生の悲喜こもごもを詰めた一冊。念願の一冊が出来上がるも、自伝本にしては厚さがうすいサイズとなり、新井義幸は「コミックスサイズです。字は大きいので、老眼でも読めます」と自虐。前田登は「本がうすい（笑）。新幹線なら東京から新横浜までで読めちゃう。表紙も緊張感がないので人によっては４コマに見えるかも」と笑わせた。

長年「開運！なんでも鑑定団」の前説や「Ｍ−１グランプリ」のＭＣを務めている２人。前説の極意について前田は「お客さんを明るくして、不快感を与えない。そして芸人が（ネタを）やりやすくしないといけない」と告白した。さらに、２人の決めた制約として時事ネタや改名ネタは言わないようにしているという。前田は「ネタに被るようなことを言うたらあかん。時事ネタポロって言ってしまうと、使う人がおるかもしれないし、改名ネタも自分らのつかみで使うかもしれないから、絶対したらあかん」と２人なりの流儀を語った。

今では、前説や合間時間で恒例となっている体を伸ばす時間を作ったのは２人の前説からだという。前田は「１回戦だと、（客は）８時間ずっと座りっぱなし。たまたま後半の方に順番になった人らはお客さん疲れてる。審査員の方は、お客さんが疲れてる状態って分かって採点してくれるから、みんなやる気出せよという思いを込めて言っています」と胸を張っていた。