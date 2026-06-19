INI藤牧京介、EXILE「VICTORY」ダンスカバー 中島颯太らLDH勢が続々反応「まじでダンスも綺麗」「最高です！」
【モデルプレス＝2026/06/19】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の藤牧京介が2026年6月18日、グループの公式Instagramを更新。ダンス動画を公開し話題を呼んでいる。
【写真】INIメンバー「美しすぎ」LDH勢も絶賛のダンスカバー
今回、藤牧は「NESMITHさんからリクエスト頂いたのでこれからの季節にぴったりで僕の大好きな曲を踊ってみました！！」とコメントし、2010年ワールドカップ日本代表応援ソングとしても知られるEXILEの楽曲「VICTORY」（2010年）のダンスカバー動画を公開。ラテン調のサウンドに合わせて軽やかなステップを刻み、ダイナミックで躍動感のあるダンスを披露した。
この動画に、藤牧にダンスカバーをリクエストしたEXILE／EXILE THE SECONDのNESMITH（ネスミス）ほか、LDH JAPAN所属アーティストからも反応が寄せられた。NESMITHは、サッカーボールの絵文字を添え「わぉーーー この時期になるとFANTASY思い出すわ〜 もう16年前という時の流れ…（笑）」とコメント。EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹も「最高です！ありがとうございます」と、FANTASTICSの中島颯太も「まじでダンスも綺麗」と絶賛のコメントを寄せた。
さらに、ファンからも「最高！」「かっこよすぎる」「青春時代を思い出す」「ダンスが美しすぎ」「天才」「推しが推しの曲を踊ってる…」「コラボも待ってます！」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆藤牧京介、EXILE「VICTORY」ダンス動画公開
今回、藤牧は「NESMITHさんからリクエスト頂いたのでこれからの季節にぴったりで僕の大好きな曲を踊ってみました！！」とコメントし、2010年ワールドカップ日本代表応援ソングとしても知られるEXILEの楽曲「VICTORY」（2010年）のダンスカバー動画を公開。ラテン調のサウンドに合わせて軽やかなステップを刻み、ダイナミックで躍動感のあるダンスを披露した。
◆藤牧京介のカバー動画に反響
この動画に、藤牧にダンスカバーをリクエストしたEXILE／EXILE THE SECONDのNESMITH（ネスミス）ほか、LDH JAPAN所属アーティストからも反応が寄せられた。NESMITHは、サッカーボールの絵文字を添え「わぉーーー この時期になるとFANTASY思い出すわ〜 もう16年前という時の流れ…（笑）」とコメント。EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹も「最高です！ありがとうございます」と、FANTASTICSの中島颯太も「まじでダンスも綺麗」と絶賛のコメントを寄せた。
さらに、ファンからも「最高！」「かっこよすぎる」「青春時代を思い出す」「ダンスが美しすぎ」「天才」「推しが推しの曲を踊ってる…」「コラボも待ってます！」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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