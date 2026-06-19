あばれる君、タンクトップの形くっきり真っ黒日焼けショットが話題「メイクかと思った」「レベルが違いすぎる」
【モデルプレス＝2026/06/19】お笑い芸人のあばれる君が6月18日、自身のInstagramを更新。日焼けした姿を公開し、話題になっている。
【写真】39歳人気芸人「メイクかと思った」タンクトップの形くっきり真っ黒日焼けショット
あばれる君は「このタンクトップ好きなんだよなぁ！！」とつづり、日に焼けた肌のショットを投稿。タオルを胸の上で巻き、タンクトップの形がくっきりと見える日焼けした肌を鏡越しに撮影している。
この投稿にファンからは「真っ黒でメイクかと思った」「お大事にしてください」「レベルが違いすぎる」「どんな撮影したのか気になる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】39歳人気芸人「メイクかと思った」タンクトップの形くっきり真っ黒日焼けショット
◆あばれる君、日焼けショット公開
あばれる君は「このタンクトップ好きなんだよなぁ！！」とつづり、日に焼けた肌のショットを投稿。タオルを胸の上で巻き、タンクトップの形がくっきりと見える日焼けした肌を鏡越しに撮影している。
◆あばれる君の投稿が話題
この投稿にファンからは「真っ黒でメイクかと思った」「お大事にしてください」「レベルが違いすぎる」「どんな撮影したのか気になる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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