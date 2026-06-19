しなこ、プールサイドでビキニスタイル披露「珍しいデザイン」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】クリエイターのしなこが6月18日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】登録者数130万人超30歳YouTuber「スタイル抜群」珍しいデザインのビキニ姿
しなこは「夏の475」とつづり、写真を投稿。プールを背景に、アンダーバスト部分と腰の部分にフリルのついた紫色のビスチェ風のビキニを着用し、美しいスタイルが際立っている。また、ポップなネックレスやヘアアクセサリーなどを合わせ、カラフルなしなこスタイルを披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「水着じゃなくて洋服みたい」「珍しいデザイン」「スタイル抜群」「水着とても似合ってる」「アクセサリーも素敵」などとコメントが集まっている。
【Not Sponsored 記事】
【写真】登録者数130万人超30歳YouTuber「スタイル抜群」珍しいデザインのビキニ姿
◆しなこ、水着姿披露
しなこは「夏の475」とつづり、写真を投稿。プールを背景に、アンダーバスト部分と腰の部分にフリルのついた紫色のビスチェ風のビキニを着用し、美しいスタイルが際立っている。また、ポップなネックレスやヘアアクセサリーなどを合わせ、カラフルなしなこスタイルを披露している。
◆しなこの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「水着じゃなくて洋服みたい」「珍しいデザイン」「スタイル抜群」「水着とても似合ってる」「アクセサリーも素敵」などとコメントが集まっている。
【Not Sponsored 記事】