162.15　エンベロープ1%上限（10日間）
161.38　現値
161.34　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.70　一目均衡表・転換線
160.54　10日移動平均
160.06　一目均衡表・基準線
160.04　21日移動平均
158.94　エンベロープ1%下限（10日間）
158.73　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
158.24　100日移動平均
157.88　一目均衡表・雲（上限）
157.41　一目均衡表・雲（下限）
156.11　200日移動平均

ドル円は直近ボリンジャーバンド2シグマ上限を超えての推移とドル高円安の流れが強い