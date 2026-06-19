テクニカルポイント ドル円ボリンジャーバンド2シグマ上限超えての推移
162.15 エンベロープ1%上限（10日間）
161.38 現値
161.34 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.70 一目均衡表・転換線
160.54 10日移動平均
160.06 一目均衡表・基準線
160.04 21日移動平均
158.94 エンベロープ1%下限（10日間）
158.73 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.24 100日移動平均
157.88 一目均衡表・雲（上限）
157.41 一目均衡表・雲（下限）
156.11 200日移動平均
ドル円は直近ボリンジャーバンド2シグマ上限を超えての推移とドル高円安の流れが強い
161.38 現値
161.34 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.70 一目均衡表・転換線
160.54 10日移動平均
160.06 一目均衡表・基準線
160.04 21日移動平均
158.94 エンベロープ1%下限（10日間）
158.73 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.24 100日移動平均
157.88 一目均衡表・雲（上限）
157.41 一目均衡表・雲（下限）
156.11 200日移動平均
ドル円は直近ボリンジャーバンド2シグマ上限を超えての推移とドル高円安の流れが強い