山形県遊佐町の鳥海山麓での岩石採取事業をめぐり、秋田県にかほ市の採石業者が町に対し、事業を規制対象とした処分の取り消しなどを求め、山形地方裁判所に訴えを起こしたことが分かりました。この業者が町を訴えるのは2017年以来2度目です。



遊佐町によりますと、秋田県にかほ市の採石業・川越工業は去年3月、遊佐町の臂曲地区で標高およそ390メートルの地点から深さ30メートルまで掘って岩石を採取する事業計画を町に届け出ましたが、町は、去年11月、「健全な水循環保全条例」に基づき、規制対象にあたるとして事業を認めませんでした。これに対し、川越工業は、町の処分の取り消しと830万円あまりの損失補償などの支払いを求め、先月（5月）14日付けで山形地裁に訴えを起こし、今月（6月）16日、町に訴状が届いたということです。遊佐町の松永裕美町長は「今後訴状の内容を精査し、弁護士と協議の上、適切に対応してまいります」とコメントしました。川越工業は2017年にも、今回とほぼ同じ場所で計画した採石事業が町の条例の規制対象となり、今回と同様に処分の取消などを求める訴えを起こしましたが、2022年1月、最高裁判所は「町の条例に違法性はない」との判断を示しています。

