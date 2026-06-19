DAZNサッカー、プラン内容や契約条件に関する表示めぐる騒動の“対応”発表 「返金＆解約」など3つの選択肢→受付期限は6・30【発表全文】
『DAZN』は、19日までに公式サイトを更新。DAZNサッカーの契約手続きについての騒動を謝罪し、今後の対応についてアナウンスした。
【Xより】「新規受付を停止します」Xに投稿された全文
DAZNサッカーをめぐっては、料金プランの表示がわかりにくいとの声が上がっており、途中解約ができない年間プランと月額プランの見分けがつかず、年間プランに誤って入ってしまったなどといった意見が寄せられていた。これに対し、『DAZN』は18日までに新規受付を停止を発表するとともに、「対象となるお客様への具体的な対応内容につきましては、本日中に改めてご案内いたします」と発表していた。
新たに発表された内容として、「『DAZN Soccer』ご契約者のお客様への今後の対応について」と題し、経緯、謝罪に続いて「当社では本件を重く受け止め、詳細な調査および検討を行った結果、サービス開始から本日の販売停止までの間に『DAZN Soccer』にご加入いただいたすべてのお客様を対象に、以下の対応を実施することを決定いたしました」と今後の対応をアナウンスした。
「対象となるお客様には、次のいずれかをお選びいただけます」としたうえで、「ご契約を解約し、直近1か月分のご利用料金の返金を受ける」「『DAZN Standard』月額プランへ変更する」「現在のDAZN Soccer（年間契約）のご契約を継続する」という3つの選択肢を用意。以降、それぞれの手続きの説明を記載し、「上記いずれかの対応をご希望の場合は、お手数ではございますが、6月30日（火）までに以下のリクエストフォームよりお知らせください。【受付期限】2026年6月30日（火）23時59分」と期限も記載した。
そして「現在、お問い合わせを多数いただいており、通常よりご返信までにお時間を要しております。順次対応しておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけ、結んだ。
■発表全文
「DAZN Soccer」ご契約者のお客様への今後の対応について
このたび、「DAZN Soccer」について、本プランの契約期間、料金、解約条件等に関する当社の表示およびご案内に分かりづらい点があり、お客様に誤解を招く状態であったことを確認いたしました。
お客様にはご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。 当社では本件を重く受け止め、詳細な調査および検討を行った結果、サービス開始から本日の販売停止までの間に「DAZN Soccer」にご加入いただいたすべてのお客様を対象に、以下の対応を実施することを決定いたしました。
対象となるお客様には、次のいずれかをお選びいただけます。
・ご契約を解約し、直近1か月分のご利用料金の返金を受ける
・「DAZN Standard」月額プランへ変更する
・現在のDAZN Soccer（年間契約）のご契約を継続する
また、現在の状況を踏まえ、「DAZN Soccer」につきましては内容および表示の見直しを行うため、2026年6月18日をもって新規お申し込み受付を停止いたしました。
なお、本件への対応にあたり、お客様にはお手続きのお手間をおかけすることとなりますことにつきましても、重ねてお詫び申し上げます。
以下をご確認いただき、ご希望のお手続きをお選びください。
※現在の DAZN Soccer （年間契約）を継続されるお客様はお手続きの必要はございません
■「DAZN Soccer」の解約をご希望の場合
「DAZN Soccer」の契約継続をご希望されない場合は、すぐの解約と直近の月額のご利用料金分の返金のお手続きを承ります。DAZNでのご視聴は、ご解約時点で終了となりますことご了承ください。
■「DAZN Standard」月額プランへの変更をご希望の場合
現在実施中のキャンペーンに基づき、「DAZN Standard」月額プラン（月額1,980円）が変更手続き完了後より適用されます。変更時には以下の処理が行われます。
・当月の「DAZN Soccer」における未利用相当分については日割りで精算（クレジット）し、「DAZN Standard」月額プランの初月のキャンペーン料金（1,980円）から差し引いた金額をお支払いただきます。
・ご請求サイクルは変更手続き完了日を起点として再設定されます。※「DAZN Standard」月額プランは月間プランです。キャンペーン料金（月額1,980円）は最初の3か月間適用され、その後は通常料金（月額4,200円）が適用されます。
※ご契約は自動更新となります。初月のみでの解約をご希望される場合は、プランの変更完了後、お早めにお手続きをいただきますようお願いいたします。
上記いずれかの対応をご希望の場合は、お手数ではございますが、6月30日（火）までに以下のリクエストフォームよりお知らせください。
【受付期限】 2026年6月30日（火）23時59分
※現在、お問い合わせを多数いただいており、通常よりご返信までにお時間を要しております。順次対応しておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます
【Xより】「新規受付を停止します」Xに投稿された全文
DAZNサッカーをめぐっては、料金プランの表示がわかりにくいとの声が上がっており、途中解約ができない年間プランと月額プランの見分けがつかず、年間プランに誤って入ってしまったなどといった意見が寄せられていた。これに対し、『DAZN』は18日までに新規受付を停止を発表するとともに、「対象となるお客様への具体的な対応内容につきましては、本日中に改めてご案内いたします」と発表していた。
「対象となるお客様には、次のいずれかをお選びいただけます」としたうえで、「ご契約を解約し、直近1か月分のご利用料金の返金を受ける」「『DAZN Standard』月額プランへ変更する」「現在のDAZN Soccer（年間契約）のご契約を継続する」という3つの選択肢を用意。以降、それぞれの手続きの説明を記載し、「上記いずれかの対応をご希望の場合は、お手数ではございますが、6月30日（火）までに以下のリクエストフォームよりお知らせください。【受付期限】2026年6月30日（火）23時59分」と期限も記載した。
そして「現在、お問い合わせを多数いただいており、通常よりご返信までにお時間を要しております。順次対応しておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけ、結んだ。
■発表全文
「DAZN Soccer」ご契約者のお客様への今後の対応について
このたび、「DAZN Soccer」について、本プランの契約期間、料金、解約条件等に関する当社の表示およびご案内に分かりづらい点があり、お客様に誤解を招く状態であったことを確認いたしました。
お客様にはご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。 当社では本件を重く受け止め、詳細な調査および検討を行った結果、サービス開始から本日の販売停止までの間に「DAZN Soccer」にご加入いただいたすべてのお客様を対象に、以下の対応を実施することを決定いたしました。
対象となるお客様には、次のいずれかをお選びいただけます。
・ご契約を解約し、直近1か月分のご利用料金の返金を受ける
・「DAZN Standard」月額プランへ変更する
・現在のDAZN Soccer（年間契約）のご契約を継続する
また、現在の状況を踏まえ、「DAZN Soccer」につきましては内容および表示の見直しを行うため、2026年6月18日をもって新規お申し込み受付を停止いたしました。
なお、本件への対応にあたり、お客様にはお手続きのお手間をおかけすることとなりますことにつきましても、重ねてお詫び申し上げます。
以下をご確認いただき、ご希望のお手続きをお選びください。
※現在の DAZN Soccer （年間契約）を継続されるお客様はお手続きの必要はございません
■「DAZN Soccer」の解約をご希望の場合
「DAZN Soccer」の契約継続をご希望されない場合は、すぐの解約と直近の月額のご利用料金分の返金のお手続きを承ります。DAZNでのご視聴は、ご解約時点で終了となりますことご了承ください。
■「DAZN Standard」月額プランへの変更をご希望の場合
現在実施中のキャンペーンに基づき、「DAZN Standard」月額プラン（月額1,980円）が変更手続き完了後より適用されます。変更時には以下の処理が行われます。
・当月の「DAZN Soccer」における未利用相当分については日割りで精算（クレジット）し、「DAZN Standard」月額プランの初月のキャンペーン料金（1,980円）から差し引いた金額をお支払いただきます。
・ご請求サイクルは変更手続き完了日を起点として再設定されます。※「DAZN Standard」月額プランは月間プランです。キャンペーン料金（月額1,980円）は最初の3か月間適用され、その後は通常料金（月額4,200円）が適用されます。
※ご契約は自動更新となります。初月のみでの解約をご希望される場合は、プランの変更完了後、お早めにお手続きをいただきますようお願いいたします。
上記いずれかの対応をご希望の場合は、お手数ではございますが、6月30日（火）までに以下のリクエストフォームよりお知らせください。
【受付期限】 2026年6月30日（火）23時59分
※現在、お問い合わせを多数いただいており、通常よりご返信までにお時間を要しております。順次対応しておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます