【「謎のユリイカ」1巻】 6月19日発売 価格：860円

「謎のユリイカ」1巻（吉富昭仁）

【拡大画像へ】

ぶんか社は、マンガレーベル「orSiS」より、「謎のユリイカ」1巻を6月19日に発売した。価格は860円。

本作は、吉富昭仁氏が手がけるガールコメディ。互いに惹かれ合いながらも性的嗜好のせいで反発し合う、2人の女子高生・静香と純玲の日常を描く。“ドM”同士の2人は、それぞれの作品を通して、相手を理想の“女王様”として描き出していく。作中では、「ぱんつ占い」や「SM論争」など、2人の妄想が暴走するエピソードが展開される。

発売を記念して、アニメイト、メロンブックス、とらのあな、まんが王、COMIC ZINではイラストカードが、一部書店ではイラストペーパーがそれぞれ配布される。いずれの特典もなくなり次第終了となる。

【特典イラスト】

アニメイト（イラストカード）(C)吉富昭仁／ぶんか社

メロンブックス（イラストカード）(C)吉富昭仁／ぶんか社

とらのあな（イラストカード）(C)吉富昭仁／ぶんか社

まんが王（イラストカード）(C)吉富昭仁／ぶんか社

COMIC ZIN（イラストカード）(C)吉富昭仁／ぶんか社

共通ペーパー（イラストペーパー）(C)吉富昭仁／ぶんか社