ガチの詐欺電話受けたアルピー酒井「ウチにも詐欺師いるわ」→相方・平子の機転でまさかの撃退

6月18日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、とにかくカッコいい話を語り合う人気企画「やっぱり…カッケェ話〜令和に通じる男の美学〜」が放送された。

酒井健太（アルコ＆ピース）は、相方・平子祐希と詐欺犯を撃退した体験談を語り…。



【映像】アルピー酒井、詐欺電話のやりとりを激白「家宅捜索したら…」

今回は、酒井と和田まんじゅう（ネルソンズ）に加えて、狩野英孝、アントニー（マテンロウ）、岩井勇気（ハライチ）、ラッパーのAK-69、元サッカー日本代表の柿谷曜一朗が新たに参加。参加者たちのエピソードが「カッケェ」か「ダセェ」か、“弁護士芸人”こたけ正義感がジャッジしていった。

酒井が語ったのは、昨年とあるイベントの待ち時間で起きた事件。当時喫煙所でタバコを吸っていた酒井は、徳島県警を名乗る人物からの電話に出た。

電話の相手によると、徳島県警の管轄内でオレオレ詐欺グループが逮捕され、そのアジトを家宅捜索したところ酒井名義のカードを発見。重要参考人として疑われているとのことで、酒井は「今から徳島に来てください」と要求されたという。

いかにも怪しい話だったため、この時点で酒井は「これ詐欺だ」と確信。しかし、「このまま電話を切るのもなんか嫌だな…そういえばウチにも詐欺師いるわ」と平子の顔を思い浮かべ、楽屋に戻ったのだそう。

酒井は、楽屋にいる平子に状況を何も伝えないままスマホをスピーカーモードにし、電話の相手に「今渋谷署に着いたんですけど、交番の人に話聞いてもらっていいですか？」と質問。すると事情を察した平子が「渋谷署の平子です」と名乗り、相手は即通話を終了したそうだ。

「コンビのコント芸で撃退しました」「（平子の）察し能力がやっぱ早かった」と明かす酒井に、共演者たちは「スゴい！」「平子さんの機転もスゴい」「カッコいい！」などと大盛り上がりで、拍手が止まらなかった。