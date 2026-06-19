ジェイ・イー・ティ<6228.T>は大幅安で４日続落している。東京証券取引所が１８日の取引終了後、宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入りに指定し、あわせて上場契約違約金の徴求を行うと発表したことが嫌気されている。



ＪＥＴが５月１日に不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、更に５月２９日に過年度の決算内容の訂正を開示したことを受けて、新規上場申請時の宣誓書違反及び新規上場基準への不適合が認められることや、一部の経営陣はそれらを認識しながら上場審査に対応し宣誓書違反に至った点を踏まえ、新規上場基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査の対象とすることにしたという。再審査に係る猶予期間は２７年６月１８日まで。また、上場契約違約金金額は２８８０万円としている。



出所：MINKABU PRESS