「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１９日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



キオクシアは大幅高で７連騰、怒涛の快進撃でついに１０万円の大台に乗せた。前日の米国株市場では半導体関連株が総じて買い人気を集めたが、そのなかメモリー大手のマイクロン・テクノロジー＜MU＞が８．７％高、ＮＡＮＤ型フラッシュ専業のサンディスク＜SNDK＞が１１．５％高と急騰しており、その流れを引き継ぎ国内外の機関投資家の買いを誘引している。ＡＩデータセンター特需でメモリー需要が逼迫するなか、製品値上げ圧力も高まっており、世界的に関連メーカーの株価を強く刺激している。同社株の場合、最低購入金額が１０００万円を超えることになるが、大口個人投資家の積極的な参戦が観測され、株式分割への思惑も一部で取り沙汰されているもようだ。



出所：MINKABU PRESS