エレコム株式会社は、AC充電器とUSB Type-Cケーブルを一体化したモバイルバッテリーを6月下旬に発売する。容量の異なる5,000mAhと10,000mAhの2モデルを用意する。

AC充電器、USB Type-Cケーブル、モバイルバッテリーの3機能を1台に集約した製品。電源プラグは回転させて本体に収納できるスイングプラグ機構を採用した。

コンセントに挿した状態では、最大67W出力に対応。また、モバイルバッテリーとしては、単独接続で最大30W出力が行える。

USB Type-CポートとUSB-Aポートを備え、一体型ケーブルを含めて複数機器の同時充電が可能。バッテリー残量を1％単位で表示するLEDパネルも搭載する。

USB Power Delivery（PD）およびProgrammable Power Supply（PPS）に対応するほか、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電する「パススルー充電」機能を搭載。

USB Type-A向けには、イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電する「低電流モード」、接続した機器にあわせて最適な出力で充電する「おまかせ充電」を搭載する。

JIS規格準拠のリチウムイオン電池を採用し、PSE適合や温度監視機能など安全面にも配慮。Thermal Protectionを搭載し、製品本体の温度を監視・制御。異常を検知すると自動で動作を停止する。

電池容量が160Wh以下であるため、機内持ち込みも可能。

カラーバリエーションはブラック、ホワイト（10,000mAhのみ）、しろちゃん（ホワイト×ブラック）。

5,000mAh

ブラック

しろちゃん（ホワイト×ブラック）

10,000mAh

電池種類：充電式リチウムイオン電池 電池定格容量：5,000mAh（18Wh/3.6V） インターフェース：USB Type-Cポート、一体型USB Type-Cケーブル、USB Type-Aポート 出力（AC充電器使用時）：USB Type-Cポート/一体型USB Type-Cケーブル最大67W（5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A、PPS 5～21V/3.35A）、USB Type-Aポート最大12W（5V/2.4A） 出力（モバイルバッテリー使用時）：USB Type-Cポート/一体型USB Type-Cケーブル最大20W（5V/3A、9V/2.22A）、USB Type-Aポート最大12W（5V/2.4A） 出力（AC充電器使用時・2ポート同時接続）：合計最大65W（USB Type-Cポート最大45W+一体型USB Type-Cケーブル最大20W） 出力（AC充電器使用時・2ポート同時接続）：合計最大62W（USB Type-Cポート最大50W+USB Type-Aポート最大12W） 出力（AC充電器使用時・2ポート同時接続）：合計最大15W（一体型USB Type-Cケーブル+USB Type-Aポート、5V/3A） 出力（AC充電器使用時・3ポート同時接続）：合計最大65W（USB Type-Cポート最大50W、一体型USB Type-Cケーブル+USB Type-Aポート最大15W） 出力（モバイルバッテリー使用時・複数ポート同時接続時）：合計最大15W（5V/3A） 充電時間：約2時間40分 くり返し使用回数：約500回 外形寸法：約76×31.5×88.5mm 重量：約325g

ブラック

ホワイト

しろちゃん（ホワイト×ブラック）

電池種類：充電式リチウムイオン電池 電池定格容量：10,000mAh（5,000mAh×2、36Wh/3.6V） インターフェース：USB Type-Cポート、一体型USB Type-Cケーブル、USB Type-Aポート 出力（AC充電器使用時）：USB Type-Cポート/一体型USB Type-Cケーブル最大67W（5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A、PPS 5～21V/3.35A）、USB Type-Aポート最大12W（5V/2.4A） 出力（モバイルバッテリー使用時）：USB Type-Cポート/一体型USB Type-Cケーブル最大30W（5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A）、USB Type-Aポート最大12W（5V/2.4A） 出力（AC充電器使用時・2ポート同時接続）：合計最大65W（USB Type-Cポート最大45W+一体型USB Type-Cケーブル最大20W） 出力（AC充電器使用時・2ポート同時接続）：合計最大62W（USB Type-Cポート最大50W+USB Type-Aポート最大12W） 出力（AC充電器使用時・2ポート同時接続）：合計最大15W（一体型USB Type-Cケーブル+USB Type-Aポート、5V/3A） 出力（モバイルバッテリー使用時・2ポート同時接続）：合計最大15W（USB Type-Cポート+USB Type-Aポート、または一体型USB Type-Cケーブル+USB Type-Aポート、5V/3A） 出力（AC充電器使用時・3ポート同時接続）：合計最大65W（USB Type-Cポート最大50W、一体型USB Type-Cケーブル+USB Type-Aポート最大15W） 出力（モバイルバッテリー使用時・3ポート同時接続時）：合計最大15W（5V/3A） 充電時間：約2時間40分 くり返し使用回数：約500回 外形寸法：約64×31.5×110.5mm 重量：約380g