アウトドアブランド「ARC'TERYX（アークテリクス）」の神田ブランドストアが、店舗を複合ビル「神田スクエア（KANDA SQUARE）」内へと移転し、7月3日（金）にリニューアルオープンする。営業時間は11時00分から20時00分まで。

この移転にともない、現在の「アークテリクス 神田ブランドストア」（東京都千代田区神田小川町3-6 大栄堂ビル3F）は、6月21日（日）の営業をもってクローズする。

新店舗は、売場面積が従来の約1.5倍となる約155.6㎡へと大幅に拡大。パフォーマンスアパレルやフットウェア、バックパック、アクセサリーなどを幅広く取り揃えるという。

7月3日（金）のオープン日には、13時00分から17時00分までプロガイドによるレイヤリング（重ね着）アドバイスセッションを実施。また同日17時00分から19時30分までは、DJがセレクトする音楽とクラフトビールを楽しめるビアパーティー「SUMMER CRAFT BEER NIGHT」が催される。

また、対象商品（ハードシェルジャケット、ソフトシェルジャケット）の購入者を対象とした特別なヒートスタンプサービスの実施や、プロロッククライマーを招いてのフィルム上映会＆トークイベント（7月5日）の開催も予定している。

ARC'TERYXは、1989年にカナダ西部のバンクーバーで誕生したアウトドアブランド。厳しい天候に対応するという「シェルジャケット」などで知られている。

店舗名

アークテリクス 神田 ブランドストア



リニューアルオープン日

2026年7月3日（金）



営業時間

11時00分～20時00分



所在地

神田スクエア内

東京都千代田区神田錦町2-2-1

売場面積

約155.6㎡



取扱商品

パフォーマンスアパレル / フットウェア / バックパック / アクセサリー等



現店舗クローズ日

2026年6月21日（日）