開催：2026.6.19

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 5 - 0 [エンゼルス]

MLBの試合が19日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとエンゼルスが対戦した。

アスレチックスの先発投手はゲージ・ジャンプ、対するエンゼルスの先発投手はライアン・ジョンソンで試合は開始した。

1回裏、3番 シェイ・ランゲリアーズ 2球目を打ってセンターへのスリーランホームランでアスレチックス得点 ATH 3-0 LAA、4番 タイラー・ソダーストロム 初球を打って左中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 4-0 LAA、8番 ヘンリー・ボルテ 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでアスレチックス得点 ATH 5-0 LAA

試合は5対0でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのゲージ・ジャンプで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのライアン・ジョンソンで、ここまで0勝2敗0S。

ここまでアスレチックスは37勝38敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方エンゼルスは30勝46敗で9.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-19 13:26:14 更新